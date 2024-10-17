鈦金珠寶紅到國際　AKACHEN美國博物館辦展亮百件傑作

▲AKACHEN主理人陳智權（中）設計的鈦金珠寶作品將於美國展出。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

一手創立珠寶品牌AKACHEN、以卓越鈦金珠寶工藝著稱的藝術家陳智權，應美國加州寶爾博物館（Bowers Museum）及德州休士頓自然科學博物館（Houston Museum of Nature Science）之邀舉辦「永恆花園:陳智權鈦金藝術展」，將於11月16日於寶爾博物館揭開序幕，今（AKACHEN）在台舉辦預覽會，陳智權親自示範珠寶不僅能佩戴，亦能轉化為雕塑或畫作的一部分，每一件作品都是藝術品。

▲「水：鳶尾花」展現AKACHEN精湛完美的鈦金藝術。（圖／AKACHEN提供，以下同）

運用在珠寶的鈦金工藝技術門檻非常高，陳智權不斷反覆試驗調整，將此技術發揚光大，讓鈦金與寶石完美結合，創造姿態、紋理都栩栩如生的大自然主題珠寶。此次將赴美舉辦的「永恆花園:陳智權鈦金藝術」展，累積他30年創作的心血結晶，展覽分別以「賞園」、「格物」、「觀心」為題，展出20組以園林花鳥、昆蟲為主角的100件作品，當中包括結合鈦金珠寶、雕塑與繪畫的「地水火風」及「春夏秋冬」等多組系列作品，以及命名為「永恆花園」寬達八米八的十聯幅鈦金珠寶畫作。





▲AKACHEN永恆花園中的玫瑰鑲嵌彩色藍寶石。





▲AKACHEN四季主題中的夏季之花作品。

▲AKACHEN「飛動之美」小鳥作品姿態靈動。

翡翠品牌JADEGIA玉世家，則將從25日起至30日於品牌仁愛旗艦店舉辦「玉藏無盡：玉世家經典特展」，展出玉世家長年典藏、極少公開亮相的翠玉珍品，最受矚目是進獻皇室之物的「清．貢料．三彩翠玉魚籃觀音」，當時原始貢料貢雕出3尊觀音，此為其中1尊，另外兩尊觀音分別被美國大都會博物館收藏、另一尊於8年前在國際拍賣會以約3億3000萬元天價拍出，足見其珍貴價值；同場還展出「紫玉白菜」等精巧雕刻件、頂級翡翠珠寶、品牌典藏的老翠珍品與白玉古玩等，讓翡翠愛好者大飽眼福。





▲玉世家「玉藏無盡：玉世家經典特展」中，最受矚目是進獻皇室的「清．貢料．三彩翠玉魚籃觀音」。（圖／玉世家提供，以下同）





▲玉世家「玉藏無盡：玉世家經典特展」的亮點為「紫玉白菜」。





▲玉世家頂級蛋面翡翠珠寶。