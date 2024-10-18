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風Luxury／寶格麗聯名傳奇電吉他　戴帥錶演奏超合拍

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▲▼BVLGARI,PP 。（圖／公關照）

▲寶格麗Aluminium GMT x Fender® 限量版腕錶全球發行1,200只。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）2024年度新錶近日抵台亮相，以充滿設計感的運動風腕錶與裝飾性強烈的女錶滿足時尚男女。話題之作為品牌與Fender Custom Shop合作打造限量1,200只的Bvlgari Aluminium GMT x Fender® 限量版腕錶，歡慶傳奇電吉他Stratocaster問世70周年，整體配色呼應Stratocaster的原版設計，細部設計也讓人聯想到吉他指板，搭配彈奏時依然能完美服貼手腕的Velcro魔鬼氈錶帶，底蓋則鐫刻「Fender®」字樣，彰顯跨界合作的獨特性。

▲▼BVLGARI,PP 。（圖／公關照）

▲寶格麗Octo Finissimo Automatic Sketch素描手繪面盤精鋼自動腕錶。

運動風錶款注入音樂元素外，寶格麗也為標誌性的Octo Finissimo超薄錶融入藝術美感，將品牌腕錶產品設計執行總監Fabrizio Stigliani Buonamassa的機芯手繪稿作為面盤設計，創作Octo Finissimo Automatic Sketch素描手繪面盤精鋼自動腕錶，內部機芯結構以手繪方式躍上面盤，別出心裁。

▲▼BVLGARI,PP 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌大使森星演繹BVLGARI BVLGARI Tubogas三色金腕錶。

女錶則結合寶格麗珠寶經典與製錶工藝，激發出時髦的BVLGARI BVLGARI Tubogas腕錶，融合寶格麗黃K金錶殼上鐫刻雙LOGO與Tubogas三色金管狀錶帶兩大風格特色，搭配小巧的21毫米錶徑面盤構成漂亮的手環錶；LVCEA系列與Divas’ Dream系列珠寶腕錶則採用嵌花工藝，讓面盤猶如寶石般散發迷人光彩，特別是Divas’Dream Peacock Dischi孔雀羽毛腕錶於砂金石面盤點綴鑽石鑲嵌的寶格麗八芒星，於上半部呈現星空效果，下半部扇形內以嵌花工藝鑲嵌天然孔雀羽毛，構成華美景致。

▲▼BVLGARI,PP 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’Dream Peacock Dischi孔雀羽毛腕錶。

同場加映錶王新作
「錶王」百達翡麗（PATEK PHILIPPE，簡稱PP）時隔25年，終於發表全新錶款系列—方形的Cubitus，以正方形錶殼搭配圓潤邊緣切角，兩側設有護橋，面盤則以橫向凸紋裝飾，此款式一亮相引來兩極評論，不少錶迷認為有他牌經典款的影子，但支持者則認為道道地地都是PP的DNA，是一只優雅運動錶。


Cubitus系列首波亮相共有3種款式，Cubitus 5821/1A-001精鋼鍊帶款與Cubitus 5821/1AR-001半金鍊帶款均為大三針日曆錶，而鉑金打造的Cubitus 5822P-001瞬跳大日期、星期及月相腕錶最受矚目，因搭載全新的240 PS CIJ LU自動上鍊機芯，最大特色是大日期窗能在迅雷不及掩耳的速度下迅速順跳換日，PP正為此新機芯申請6項專利。

▲▼BVLGARI,PP 。（圖／公關照）

▲PP Cubitus編號5822P-001瞬跳大日期、星期及月相腕錶，2,862,000元。（圖／PP提供，以下同）

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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