昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

▲昆凌斜背愛馬仕2023秋冬推出的綴滿釘飾Kelly II Sellier Mini Clouté 迷你凱莉包，當時定價758,300元。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫（周董）今（5日）起至8日於台北舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會，成為首位在台北大巨蛋舉辦個人演唱會的歌手，4場近15萬張門票全數售罄，天王魅力無敵，「天王嫂」出巡氣勢也不能輸，昨（4日）陪老公到大巨蛋彩排，斜背愛馬仕（HERMÈS）2023秋冬推出的Kelly II Sellier Mini Clouté 皮包，當時定價758,300元。





▲昆凌手機上的愛馬仕Swift小牛皮駿馬造型MagSafe卡夾，19,100元。（圖／翻攝愛馬仕官網）

昨昆凌身穿黑色西裝外套搭配黑褲，搭配烏克蘭女帽品牌RUSLAN BAGINSKIY經典黑色軍帽，她再斜背綴滿釘飾的愛馬仕Box小牛皮製的Kelly II Sellier Mini Clouté皮包，整體黑色裝扮相當帥氣，她拿著手機對著鏡子自拍，又露出愛馬仕另一熱門小配件--Swift小牛皮iPhone MagSafe卡套，以經典馬鞍針縫打造馬兒圖案，透過磁性吸附於iPhone背面，既時尚也實用。





▲昆凌（右）陪老公周杰倫到大巨蛋彩排。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）





▲昆凌忍不住偷拍老公認真的模樣。（圖／翻攝jaychou IG）

昆凌打扮得漂漂亮亮陪周杰倫進大巨蛋準備演唱會，看見老公認真的模樣，忍不住偷拍一下，言語與畫面之間盡顯濃情密意。兩人2014年結婚來育有2女1子，夫婦倆總是愛相隨，此次周杰倫成為站上大巨蛋開唱的第一人，歷史時刻昆凌自然是全程力挺，堪稱演藝圈模範夫婦。





▲周杰倫今將登台北大巨蛋舉辦演唱會，昨已進場準備。（圖／翻攝jaychou IG）