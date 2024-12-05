楊紫甩「陪睡上位」謠言陰霾　火紅裝配閃亮首飾漂亮過節

▲楊紫示範AMP Monaco Maille Rivet項鍊43,200元，耳環13,700元，手戴著預訂制的網狀編織密鑲手鍊單個96,700元。（圖／APM Monaco提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星楊紫以《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》等劇走紅，是當今陸劇四大花旦之一，但人紅是非多，日前微博上突然有人實名爆料，指稱她靠陪睡「上位」，藉此獲取演藝資源，她的律師在爆料發文十幾分鐘後，火速就發出聲明，表示將會採取法律行動，而她也懶甩是是非非，照樣敬業宣傳代言商品，戴著摩納哥品牌APM Monaco最新Hiver系列首飾，上陣示範節慶派對的漂亮穿搭。





▲AMP Monaco Maille Rivet手環，19,000元。

擔任APM Monaco全球代言人的楊紫，在品牌節慶廣告中穿上紅色平口洋裝，搭配新款Hiver系列閃亮首飾，此系列共有兩種設計，一款是楊紫所戴的Maille Rivet網狀編織密鑲樣式，另一種為橫紋一節節組成密鑲款式，各有項鍊、手環、戒指與耳環可供選擇，最特別的是楊紫左右手所戴的網狀編織密鑲手鍊，一路從手臂延伸至手背猶如華麗鏤空手套，單價96,700元，採預訂制。





▲APM Monaco密鑲Dôme戒指，6,000元。





▲APM Monac密鑲鉸接式項圈，23,800元。

APM Monaco時髦的首飾融入楊紫的日常穿搭，她到西班牙旅行時總戴著閃亮耳環，而她同時是美國時尚品牌MICHAEL KORS亞太區代言人，出遊時穿著皮衣搭配牛仔短褲展現休閒的一面，同時分享美照為品牌做足宣傳。





▲楊紫全套MICHAEL KORS服裝展現休閒的一面。（圖／翻攝楊紫微博）