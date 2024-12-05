fb ig video ETtoday search mobile

楊紫甩「陪睡上位」謠言陰霾　火紅裝配閃亮首飾漂亮過節

>

▲▼ APM Monaco 。（圖／公關照）

▲楊紫示範AMP Monaco Maille Rivet項鍊43,200元，耳環13,700元，手戴著預訂制的網狀編織密鑲手鍊單個96,700元。（圖／APM Monaco提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星楊紫以《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》等劇走紅，是當今陸劇四大花旦之一，但人紅是非多，日前微博上突然有人實名爆料，指稱她靠陪睡「上位」，藉此獲取演藝資源，她的律師在爆料發文十幾分鐘後，火速就發出聲明，表示將會採取法律行動，而她也懶甩是是非非，照樣敬業宣傳代言商品，戴著摩納哥品牌APM Monaco最新Hiver系列首飾，上陣示範節慶派對的漂亮穿搭。

▲▼ APM Monaco 。（圖／公關照）

▲AMP Monaco Maille Rivet手環，19,000元。

擔任APM Monaco全球代言人的楊紫，在品牌節慶廣告中穿上紅色平口洋裝，搭配新款Hiver系列閃亮首飾，此系列共有兩種設計，一款是楊紫所戴的Maille Rivet網狀編織密鑲樣式，另一種為橫紋一節節組成密鑲款式，各有項鍊、手環、戒指與耳環可供選擇，最特別的是楊紫左右手所戴的網狀編織密鑲手鍊，一路從手臂延伸至手背猶如華麗鏤空手套，單價96,700元，採預訂制。

▲▼APM 。（圖／公關照）

▲APM Monaco密鑲Dôme戒指，6,000元。

▲▼ APM Monaco 。（圖／公關照）

▲APM Monac密鑲鉸接式項圈，23,800元。

APM Monaco時髦的首飾融入楊紫的日常穿搭，她到西班牙旅行時總戴著閃亮耳環，而她同時是美國時尚品牌MICHAEL KORS亞太區代言人，出遊時穿著皮衣搭配牛仔短褲展現休閒的一面，同時分享美照為品牌做足宣傳。

▲▼楊紫 。（圖／翻攝微博）

▲楊紫全套MICHAEL KORS服裝展現休閒的一面。（圖／翻攝楊紫微博）

►任達華學霸女兒登巴黎名媛舞會　九頭身星二代美翻

►昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

關鍵字：

APM Monaco, 楊紫, Michael Kors

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

任達華學霸女兒登巴黎名媛舞會　九頭身星二代美翻

任達華學霸女兒登巴黎名媛舞會　九頭身星二代美翻

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動

「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動

ZENITH叢林錶流露野性美　配虎眼石錶圈與護橋獨一無二 《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶 賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點 凱特王妃香奈兒包與大衣都是舊藏　選穿勃根地紅有玄機 雅典錶上演動態棒球賽　啟動問錶投手動作 卡地亞節慶LINE貼圖免費載還有小禮物　美洲豹、門僮圖案俏皮 蕾哈娜擠出傲人上圍配藍色皮草　浮誇造型像極「毛怪」　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面