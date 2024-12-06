fb ig video ETtoday search mobile

風Luxury／TAG Heuer挑起F1計時大任先暖身　限量錶致敬紅牛車隊

>

▲▼ Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時腕錶，87,500元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LVMH集團今年與F1賽車簽下為期10年的合作計畫，取代了自2013年以來擔任F1贊助商的勞力士（Rolex），將從明年3月登場的墨爾本大獎賽開始，見到LVMH旗下品牌傾力支持的身影，特別是挑起官方計時大任的TAG Heuer（泰格豪雅）已開始動作暖身，搶先發布向甲骨文紅牛車隊成軍20周年致敬的Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時腕，並慶賀品牌大使、荷蘭籍紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）締造四度奪得年度世界冠軍紀錄。

▲▼ Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時腕錶，限量3,000只。

TAG Heuer自2016年起成為紅牛車隊的官方合作夥伴，因此在車隊成軍20周年之際，打造限量3,000只的Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時腕，黑色DLC塗層不鏽鋼錶殼，搭配鋁合金錶圈，整只錶深藍、黃色及紅色配色深受紅牛車隊的塗裝與制服啟發，結合宛如賽道瀝青紋理面盤，車隊的標誌則是首次出現在面盤上7至10時位置之間，6時位置的小錶盤讓人聯想到速度儀，而底蓋鐫刻車隊20周年標誌與方格旗圖案，每一項小細節都彰顯賽車動感。

▲▼ Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲帝舵表將擔任2025年達卡拉力賽大會指定計時。（圖／帝舵表提供，以下同）

帝舵表（TUDOR）則宣布2025年將擔任被譽為「世界上最艱險的越野賽事」的達卡拉力賽（2025 Dakar Rally）官方計時，明年1月3日至17日將見證參賽車隊從沙烏地阿拉伯比沙堡（Bisha）出發，抵達位於舒拜塔（Shubaytah）的終點為期14天總賽程數千公里的賽事，比賽路線將穿越世界上最大的流動沙漠「空境之域」（Empty Quarter）鲁卜哈利沙漠，由於極度荒涼，考驗參賽車隊也較量彼此的補給能力。

▲▼ Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲達卡拉力賽被譽為「世界上最艱險的越野賽事」。

嚴酷的越野拉力賽，需要一只強悍錶相伴，帝舵Ranger（遊俠型）錶款是達卡拉力賽指定錶款，其設計靈感源自1952年英國北格陵蘭考察隊到格陵蘭島開展為期兩年的冰蓋科學研究時所戴的帝舵首款自動上鍊防水錶Oyster Prince，當時探險員還應品牌要求收集了30只錶款在極端條件下的性能數據，供後續研發。Ranger承襲此冒險魂，恰好與達卡拉力賽的精神不謀而合，腕錶堅固實用且價格相宜，將帶領車手勇敢前行。

▲▼ Tudor,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲帝舵Ranger（遊俠型）錶款是達卡拉力賽指定錶款。

►賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點

►ZENITH叢林錶流露野性美　配虎眼石錶圈與護橋獨一無二

關鍵字：

風Luxury, TAG Heuer, 泰格豪雅, TUDOR, 帝舵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

楊紫甩「陪睡上位」謠言陰霾　火紅裝配閃亮首飾漂亮過節

楊紫甩「陪睡上位」謠言陰霾　火紅裝配閃亮首飾漂亮過節

任達華學霸女兒登巴黎名媛舞會　九頭身星二代美翻

任達華學霸女兒登巴黎名媛舞會　九頭身星二代美翻

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 ZENITH叢林錶流露野性美　配虎眼石錶圈與護橋獨一無二 《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶 賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點 凱特王妃香奈兒包與大衣都是舊藏　選穿勃根地紅有玄機 雅典錶上演動態棒球賽　啟動問錶投手動作 卡地亞節慶LINE貼圖免費載還有小禮物　美洲豹、門僮圖案俏皮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面