風Luxury／TAG Heuer挑起F1計時大任先暖身　限量錶致敬紅牛車隊

▲TAG Heuer Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時腕錶，87,500元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

精品龍頭LVMH集團今年與F1賽車簽下為期10年的合作計畫，取代了自2013年以來擔任F1贊助商的勞力士（Rolex），將從明年3月登場的墨爾本大獎賽開始，見到LVMH旗下品牌傾力支持的身影，特別是挑起官方計時大任的TAG Heuer（泰格豪雅）已開始動作暖身，搶先發布向甲骨文紅牛車隊成軍20周年致敬的Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時腕，並慶賀品牌大使、荷蘭籍紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）締造四度奪得年度世界冠軍紀錄。





▲TAG Heuer Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時腕錶，限量3,000只。

TAG Heuer自2016年起成為紅牛車隊的官方合作夥伴，因此在車隊成軍20周年之際，打造限量3,000只的Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊限量版計時腕，黑色DLC塗層不鏽鋼錶殼，搭配鋁合金錶圈，整只錶深藍、黃色及紅色配色深受紅牛車隊的塗裝與制服啟發，結合宛如賽道瀝青紋理面盤，車隊的標誌則是首次出現在面盤上7至10時位置之間，6時位置的小錶盤讓人聯想到速度儀，而底蓋鐫刻車隊20周年標誌與方格旗圖案，每一項小細節都彰顯賽車動感。





▲帝舵表將擔任2025年達卡拉力賽大會指定計時。（圖／帝舵表提供，以下同）

帝舵表（TUDOR）則宣布2025年將擔任被譽為「世界上最艱險的越野賽事」的達卡拉力賽（2025 Dakar Rally）官方計時，明年1月3日至17日將見證參賽車隊從沙烏地阿拉伯比沙堡（Bisha）出發，抵達位於舒拜塔（Shubaytah）的終點為期14天總賽程數千公里的賽事，比賽路線將穿越世界上最大的流動沙漠「空境之域」（Empty Quarter）鲁卜哈利沙漠，由於極度荒涼，考驗參賽車隊也較量彼此的補給能力。





▲達卡拉力賽被譽為「世界上最艱險的越野賽事」。

嚴酷的越野拉力賽，需要一只強悍錶相伴，帝舵Ranger（遊俠型）錶款是達卡拉力賽指定錶款，其設計靈感源自1952年英國北格陵蘭考察隊到格陵蘭島開展為期兩年的冰蓋科學研究時所戴的帝舵首款自動上鍊防水錶Oyster Prince，當時探險員還應品牌要求收集了30只錶款在極端條件下的性能數據，供後續研發。Ranger承襲此冒險魂，恰好與達卡拉力賽的精神不謀而合，腕錶堅固實用且價格相宜，將帶領車手勇敢前行。





▲帝舵Ranger（遊俠型）錶款是達卡拉力賽指定錶款。