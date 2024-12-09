「不老男神」山下智久驚喜現身周董演唱會　當寶格麗、Dior帶貨王

▲山下智久是寶格麗品牌大使，宣傳品牌聖誕節主打錶款與珠寶。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫連唱4天的《嘉年華世界巡迴演唱會》完美落幕，前往朝聖的演藝圈明星與名人陣容華麗，連日本男星山下智久都驚喜現身昨（8日）晚的壓軸場，39歲的他一身黑裝帥氣依舊，以中文向全場3.8萬人打招呼：「大家好，我是山下智久！」引來全場尖叫，緊接著又以流利的英文說：「Mr.J，謝謝邀請，我很開心和興奮來看你演唱會，我愛你！」掀起另一波高潮，網友大讚出道近30年的他狀態絕佳根本是「不老男神」，至今仍是時尚圈寵兒，擔任寶格麗（BVLGARI）與Dior美妝大使。





▲山下智久主演的影視串流平台Apple TV+劇集《神之雫》獲得國際艾美獎最佳劇集獎。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

山下智久2020年退出傑尼斯事務所後人氣不減，在《今際之國的闖關者》第二季飾演「梅花K 久間欣治」只遮了重要部位的「全裸」的畫面，引發震撼，可見他平日嚴以律己，努力保持精壯的身材；近日更以影視串流平台Apple TV+劇集《神之雫》獲得國際艾美獎最佳劇集獎，積極在演藝事業尋求突破。





▲山下智久是Dior美妝形象大使，也經常受邀參加Dior時尚大秀。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

時尚圈也相中山下智久的影響力，寶格麗與他合作多年，最新的佳節形象廣告由他上陣宣傳主打錶款與珠寶；他同時是Dior美妝形象大使，也經常受邀參加Dior服裝大秀，而私下他最愛到各國的二手店挖寶，經常以簡單T恤搭配古董外套穿出個人率性風格。





▲山下智久喜歡到各國二手店挖寶找古董衣。（圖／翻攝tomo.y9 IG）