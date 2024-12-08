陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

▲陳若儀穿香奈兒丹寧背心配熱褲，腳穿39,500元CELINE靴子，斜背愛馬仕迷你鱷魚皮凱莉包。（翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／綜合報導

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會》連唱4天，吸引演藝圈好友與各界名人捧場，「不老男神」林志穎更在周杰倫開唱首日與第3天都現身，二刷一票難求的演唱會羨煞粉絲，他的名模老婆陳若儀也愛相隨，2天都穿著熱褲大露長腿，而上衣全出自香奈兒（CHANEL），並斜背著上百萬元的愛馬仕（HERMÈS）包，一身貴氣開心見偶像。





▲陳若儀（右）穿粉紅色香奈兒針織衫配迷你熱褲，開心與周杰倫合影。（翻攝kellymermaidchen IG）

陳若儀與林志穎於2010年註冊結婚，兩人育有3子，她婚後不減當年名模風采，最喜歡露美腿的俏麗穿搭，服裝多出自香奈兒，包則多為愛馬仕的設計。她參加周杰倫演唱會的穿搭也以這兩個巴黎殿堂級品牌為主，兩天現身分別穿著香奈兒丹寧背心與粉紅色針織衫，均搭配CELINE近4萬元的黑靴子展現帥氣風格，並斜背愛馬仕要價上百萬元的黑色鱷魚皮迷你凱莉包，流露貴太太氣息。





▲林志穎（右起）二刷周杰倫演唱會，與張清芳、許光漢一起欣賞表演。（翻攝jimmylin IG）

二刷周杰倫演唱會的林志穎，則以不老神顏引起網友討論，現場更吸引粉絲爭相與他合影，他也大展親和力來者不拒；而參加周杰倫第3天演唱會時，他則開心與張清芳、許光漢合影，一場演唱會台上、台下都熱鬧，星光熠熠。

