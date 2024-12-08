fb ig video ETtoday search mobile

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

>

▲▼陳若儀,林志穎 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀穿香奈兒丹寧背心配熱褲，腳穿39,500元CELINE靴子，斜背愛馬仕迷你鱷魚皮凱莉包。（翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／綜合報導

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會》連唱4天，吸引演藝圈好友與各界名人捧場，「不老男神」林志穎更在周杰倫開唱首日與第3天都現身，二刷一票難求的演唱會羨煞粉絲，他的名模老婆陳若儀也愛相隨，2天都穿著熱褲大露長腿，而上衣全出自香奈兒（CHANEL），並斜背著上百萬元的愛馬仕（HERMÈS）包，一身貴氣開心見偶像。

▲▼陳若儀,林志穎 。（圖／翻攝IG）

▲陳若儀（右）穿粉紅色香奈兒針織衫配迷你熱褲，開心與周杰倫合影。（翻攝kellymermaidchen IG）

陳若儀與林志穎於2010年註冊結婚，兩人育有3子，她婚後不減當年名模風采，最喜歡露美腿的俏麗穿搭，服裝多出自香奈兒，包則多為愛馬仕的設計。她參加周杰倫演唱會的穿搭也以這兩個巴黎殿堂級品牌為主，兩天現身分別穿著香奈兒丹寧背心與粉紅色針織衫，均搭配CELINE近4萬元的黑靴子展現帥氣風格，並斜背愛馬仕要價上百萬元的黑色鱷魚皮迷你凱莉包，流露貴太太氣息。

▲▼陳若儀,林志穎 。（圖／翻攝IG）

▲林志穎（右起）二刷周杰倫演唱會，與張清芳、許光漢一起欣賞表演。（翻攝jimmylin IG）

二刷周杰倫演唱會的林志穎，則以不老神顏引起網友討論，現場更吸引粉絲爭相與他合影，他也大展親和力來者不拒；而參加周杰倫第3天演唱會時，他則開心與張清芳、許光漢合影，一場演唱會台上、台下都熱鬧，星光熠熠。
 

►昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿

►「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動

關鍵字：

陳若儀, 林志穎, 周杰倫, 香奈兒, CHANEL, Hermes, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛

凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛

風Luxury／TAG Heuer挑起F1計時大任先暖身　限量錶致敬紅牛車隊

風Luxury／TAG Heuer挑起F1計時大任先暖身　限量錶致敬紅牛車隊

楊紫甩「陪睡上位」謠言陰霾　火紅裝配閃亮首飾漂亮過節

楊紫甩「陪睡上位」謠言陰霾　火紅裝配閃亮首飾漂亮過節

任達華學霸女兒登巴黎名媛舞會　九頭身星二代美翻 昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿 「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 ZENITH叢林錶流露野性美　配虎眼石錶圈與護橋獨一無二 《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶 賈永婕透視裙裝漂亮點燈　朗格巨型錶裝置成台北101打卡新熱點 凱特王妃香奈兒包與大衣都是舊藏　選穿勃根地紅有玄機

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面