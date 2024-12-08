凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛

▲英國王儲威廉（前排左起）、喬治王子、夏綠蒂公主、路易王子、凱特王妃一同參加聖誕頌歌會。（路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國凱特王妃6日晚在倫敦西敏寺主持聖誕頌歌會（Together at Christmas Carol Service），老公王儲威廉與三名子女皆有出席活動，一家五口當天的Dress code（衣著規範）是紅色，男生一律打上紅色領帶，凱特王妃與女兒則穿曾穿過亮相的上紅色大衣，有趣的是凱特王妃已第4次穿同件大衣亮相，但每次搭配的配件都不同，讓人誤以為又穿新衣了。

以身作則推行「綠色時尚」的凱特王妃，前日第4度主持聖誕頌歌會，一掃罹癌與化療不適的陰霾，身穿她自2020年起已多次曝光的Alexander McQueen紅色長大衣登場，由於每次內搭與配件都不同，成功創造新鮮感，她曾經搭配白襯衫、紅色格紋圍巾、紅色高領衫搭配此記憶點很高的紅色長大衣，此次參與聖誕活動，她於領口打上黑絨蝴蝶結，完美呼應聖誕節慶氣氛。





▲凱特王妃第4次穿Alexander McQueen紅色長大衣亮相，此次於領口打上黑色蝴蝶結呼應聖誕節慶氣氛。（路透社）

夏綠蒂公主（Princess Charlotte）也承襲凱特王妃的「綠色時尚」作風，身穿去年同款的酒紅色Trotters雙排扣大衣，與媽媽以母女裝造型登場，而王儲威廉與兒子喬治和路易小王都身穿西裝，打上紅色系領帶出席聖誕頌歌會，一家五口畫面美極了。

