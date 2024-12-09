「翹臀珍」煮宵夜加大辣　中門大開性感禮服連三撞

▲珍妮佛羅培茲穿Mônot黑色亮片禮服呼應節慶氣氛。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕與跨年派對怎麼穿？天后「俏臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）親自上陣示範，穿上中門大開的閃亮黑色禮服登場，不僅大秀迷人美胸，勤練有成的背肌線條也全都露，她回家後就穿著這身華服煮宵夜，根本是為料理加「大辣」，她寫下「出門最喜歡的事就是回家煮宵夜」，贏得百萬粉絲按讚。









▲珍妮佛羅培茲穿著禮服煮宵夜。（圖／翻攝jlo IG）

今年對珍妮佛羅培茲是五味雜陳的一年，有不少作品問世，但也與班艾佛列克的愛情童話寫下句點，走向離婚一途，不過她仍盡力在大眾前展現完美的一面，55歲的她身材火辣，穿上前敞胸又挖背至臀部的禮服，任一角度都完美零死角。





▲珍妮佛羅培茲身材線條無懈可擊。（圖／翻攝jlo IG）

不過珍妮佛羅培茲所穿的紐約品牌Mônot性感禮服，不但撞衫還遠遠落後其他女星，義大利美女網紅Chiara Ferragni於2023年5月搶先穿上，美國女星克羅伊貝利則於今年7月撞同款，珍妮佛羅培茲上演同件禮服連三撞，不過她穿著煮宵夜的模樣實在太吸睛，氣勢沒輸！





▲義大利美女網紅Chiara Ferragni於2023年5月已穿過同款Mônot禮服。（圖／翻攝monotofficial IG）





▲美國女星克羅伊貝利今年7月也撞同一件禮服。（圖／翻攝monotofficial IG）