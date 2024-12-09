fb ig video ETtoday search mobile

「翹臀珍」煮宵夜加大辣　中門大開性感禮服連三撞

>

▲▼Jlo 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲穿Mônot黑色亮片禮服呼應節慶氣氛。（圖／翻攝jlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕與跨年派對怎麼穿？天后「俏臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）親自上陣示範，穿上中門大開的閃亮黑色禮服登場，不僅大秀迷人美胸，勤練有成的背肌線條也全都露，她回家後就穿著這身華服煮宵夜，根本是為料理加「大辣」，她寫下「出門最喜歡的事就是回家煮宵夜」，贏得百萬粉絲按讚。

▲▼Jlo 。（圖／翻攝IG）

▲▼Jlo 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲穿著禮服煮宵夜。（圖／翻攝jlo IG）

今年對珍妮佛羅培茲是五味雜陳的一年，有不少作品問世，但也與班艾佛列克的愛情童話寫下句點，走向離婚一途，不過她仍盡力在大眾前展現完美的一面，55歲的她身材火辣，穿上前敞胸又挖背至臀部的禮服，任一角度都完美零死角。

▲▼Jlo 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲身材線條無懈可擊。（圖／翻攝jlo IG）

不過珍妮佛羅培茲所穿的紐約品牌Mônot性感禮服，不但撞衫還遠遠落後其他女星，義大利美女網紅Chiara Ferragni於2023年5月搶先穿上，美國女星克羅伊貝利則於今年7月撞同款，珍妮佛羅培茲上演同件禮服連三撞，不過她穿著煮宵夜的模樣實在太吸睛，氣勢沒輸！

▲▼Jlo 。（圖／翻攝IG）

▲義大利美女網紅Chiara Ferragni於2023年5月已穿過同款Mônot禮服。（圖／翻攝monotofficial IG）

▲▼Jlo 。（圖／翻攝IG）

▲美國女星克羅伊貝利今年7月也撞同一件禮服。（圖／翻攝monotofficial IG）

►陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

►「不老男神」山下智久驚喜現身周董演唱會　當寶格麗、Dior帶貨王

關鍵字：

翹臀珍, 珍妮佛羅培茲, Chiara Ferragni

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「不老男神」山下智久驚喜現身周董演唱會　當寶格麗、Dior帶貨王

「不老男神」山下智久驚喜現身周董演唱會　當寶格麗、Dior帶貨王

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

陳若儀背百萬愛馬仕包朝聖周杰倫　二刷演唱會全穿香奈兒

凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛

凱特王妃名牌紅大衣穿4次都像新衣　領口打上蝴蝶結呼應聖誕氣氛

風Luxury／TAG Heuer挑起F1計時大任先暖身　限量錶致敬紅牛車隊 楊紫甩「陪睡上位」謠言陰霾　火紅裝配閃亮首飾漂亮過節 任達華學霸女兒登巴黎名媛舞會　九頭身星二代美翻 昆凌背75萬愛馬仕凱莉包愛相隨　捕捉周董站上大巨蛋英姿 「大馬最美千金」拎愛馬仕包遊南極　豪奢之旅毛茸茸配件全出動 ZENITH叢林錶流露野性美　配虎眼石錶圈與護橋獨一無二 《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面