朴信惠背的愛馬仕包市場價翻倍　探李聖經班嘟嘴玩親親

▲朴信惠（中）背愛馬仕Kelly Elan包觀賞李聖經（右）的音樂劇《阿拉丁》表演。（圖／翻攝ssinz7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

由南韓女星李聖經主演的音樂劇《阿拉丁》熱烈開演，姊妹淘朴信惠特別到場欣賞，並在後台開心合影，朴信惠一下子比YA，一下子又作勢要親吻李聖經，模樣相當俏皮，盡顯兩人的好交情，而她所背的黑色愛馬仕（HERMÈS）Kelly Elan包也很吸睛，洩露她不凡的時尚品味。





▲朴信惠（中）作勢親吻姊妹淘李聖經。（圖／翻攝ssinz7 IG）

朴信惠背的愛馬仕Kelly Elan包於2023年誕生，是Kelly凱莉包系列第一款腋下包，有別於經典款的類正方梯形，Kelly Elan呈現細長輪廓，其肩帶還可拆下，轉變為晚宴手拿包，多種使用方法更受歡迎，去年推出時定價約30萬元，目前市場上身價已翻倍。





▲朴信惠是AP錶擁護者，受邀參加AP House活動。（圖／翻攝ssinz7 IG）

除了愛馬仕包是朴信惠的基本配備，名錶也是她不可或缺的行頭，尤其鍾愛AP（Audemars Piguet，愛彼表）招牌的Royal Oak皇家橡樹系列鏤空錶，是中性運動錶的忠實擁護者，日前她受邀參加位於首爾的AP House活動，不僅是活動嘉賓也是品牌VIP。