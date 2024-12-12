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MIKIMOTO聖誕樹珍珠胸針2.1萬價格誘人　只有一處買得到

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▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO網路商店限定的佳節造型銀製胸針，21,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉冷，聖誕佳節的氣氛日益濃厚，日本珠寶品牌MIKIMOTO推出應景珠寶歡慶節日，最吸睛當屬小巧可愛的佳節造型胸針，由銀製六角型小雪花堆成聖誕樹模樣，再錯落點綴3.25至7.50毫米不等的日本Akoya珍珠，宛如聖誕樹的燈飾散發迷人光彩，21,000元的定價更讓小資女心動，只在品牌官方網路商店獨家販售。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Starry Night鑽石墜鍊，140,000元。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Starry Night鑽石戒指，128,000元。

MIKIMOTO另一新作Starry Night系列珠寶也呼應冬日節慶氛圍，將璀璨美鑽化作大小不同的星星，與單顆溫潤珍珠結合創作項鍊與戒指，均為日常容易搭配的優雅設計。

▲▼MIKIMOTO,TASAKI 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance plus neo18K櫻花金阿古屋珍珠項鍊（左起）77,500元，18K白金鑲鑽珍珠項鍊150,000元，18K金珍珠項鍊75,000元。（圖／TASAKI提供）

同樣以珍珠著稱的TASAKI，於冬季節日前夕推出全新balance plus neo系列項鍊，有別於過往知名的橫向排列珍珠設計，此次將3顆圓潤珍珠以縱向方式呈現，讓視覺效果更為延展，分別有18K金或獨家櫻花金搭配珍珠款式，以及更華麗的18K白金鑲鑽再點綴珍珠的版本，展現精緻美感。

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關鍵字：

MIKIMOTO, TASAKI, 聖誕節

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