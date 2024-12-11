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酷洛米錶一物兩用太燒　BABY-G送吊飾殼、貼紙創造專屬風格

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▲▼ BABY-G,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲BABY-G與酷洛米推出聯名錶BGD-10KKM，加贈紫色掛繩吊飾殼與貼紙，3,800元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本三麗鷗廣受歡迎的角色中，自稱是美樂蒂的競爭對手的酷洛米近幾年聲勢很旺，吸引不少大小朋友目光，CASIO旗下耐衝擊腕錶品牌BABY-G新錶BGD-10KKM以酷洛米為主角，加贈其招牌色紫色的吊飾外殼、貼紙與錶帶環，可隨心將錶變身為漂亮吊飾，歡慶BABY-G品牌30周年。

▲▼ BABY-G,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲BABY-G BGD-10KKM腕錶錶帶上有酷洛米字樣與其剪影。

BABY-G新款GD-10KKM腕錶取酷洛米的經典色進行設計，黑色錶款於細節處點綴紫色與粉紅色，當啟動背光燈時，酷洛米的俏皮臉龐會在LCD螢幕上顯示，拆下錶殼後還可見到下方隱藏回眸一瞥模樣的酷洛米，錶帶上下方則各有其名稱字樣與剪影，錶背亦有酷洛米形象，牢牢抓住粉絲的心，更令人心動的是附贈吊飾殼，可發揮創意黏上隨錶附贈的貼紙裝飾吊飾殼，打造專屬的酷洛米設計。

▲▼ BABY-G,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲BABY-G BGD-10KKM腕錶背光燈亮時，酷洛米會顯示在LCD螢幕上。

酷洛米的魅力也吸引日本快時尚品牌Uniqlo合作，從夏季童裝系列的T恤到秋冬的半開襟休閒上衣，都有酷洛米的身影；而西班牙品牌Zara童裝系列也與三麗鷗聯名，人氣角色酷洛米洋裝未下折扣時，已有不少尺碼斷貨。

▲▼ BABY-G,Uniqlo 。（圖／公關照）

▲Uniqlo女童Sanrio characters Retro Sports酷洛米半開襟休閒上衣，590元。（圖／翻攝Uniqlo官網）

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關鍵字：

BABY-G, 酷洛米, Uniqlo

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