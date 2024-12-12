寶格麗引領橙色錳鋁榴石風潮　暖陽色調配彩寶氣勢非凡

▲模特兒戴寶格麗Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

冬日的台灣北部總是陰雨綿綿，渴望如寶格麗（BVLGARI）色彩旅程第四章羅馬晨曦主題珠寶般的燦爛色調與溫暖氣息，寶格麗突破傳統頂級珠寶的既有範疇，成為首個以色澤強烈、璀璨奪目橙色調錳鋁榴石打造全套頂級珠寶系列的品牌，名為Garnet Sunburst旭日石榴石頂級彩寶與鑽石項鍊共鑲嵌12顆約123.19克拉的蛋面切割與圓形切割錳鋁榴石，搭配黑色縞瑪瑙和美鑽形成強烈對比，再點綴7顆約5.31 克拉的梨形切割黃水晶，氣勢非凡。





▲模特兒展示寶格麗Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊。

另一重量級之作為Colors of Dawn晨曦之彩頂級彩寶與鑽石項鍊，巧妙捕捉晨曦的奇幻色彩，重約20.68克拉粉色碧璽、20.16克拉拓帕石、16.67克拉綠色碧璽、14.89克拉紫水晶與約14.11克拉的黃水晶等5顆橢圓形切割彩色寶石，5顆重量級彩色寶石之間鑲嵌6顆總重約44.52 克拉的錳鋁榴石圓珠及10顆總重約8.24 克拉圓形切割錳鋁榴石，繽紛諧和的組合令人讚嘆寶格麗的色彩美學；此外，另有一款Serpenti Dawn’s Daydream黎明美夢頂級彩寶與鑽石項鍊與15.34克拉枕形切割錳鋁榴石極光之辮頂級彩寶與鑽石戒指，都是品牌特色鮮明之作。





▲寶格麗Serpenti Dawn’s Daydream黎明美夢頂級彩寶與鑽石項鍊，垂墜約12.54克拉梨形切割摩根石。





▲寶格麗Serpenti Braids of Aurora極光之辮頂級彩寶與鑽石戒指，主石為15.34克拉枕形切割錳鋁榴石。

伯爵（PIAGET）也擅長展現光影之美，近日品牌風格大使范少勳戴上Sunlight Journey頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊，鑲嵌欖尖形切割粉紅尖晶石、黃鑽與美鑽，描繪陽光映照於地中海海面上的美景，又像凝視於海平面遠端因夕陽斜下暈染出迷人的橘紅霞光，完美展現光影魅力。





▲伯爵風格大使范少勳穿戴Sunlight Journey頂級珠寶系列鉑金黃鑽項鍊。（圖／伯爵提供）