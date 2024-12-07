王齊麟用0.5克拉CHAUMET鑽戒套牢陳詩媛！「蜂巢戒環」偷藏超甜蜜意涵

▲王齊麟求婚成功，將與與陳詩媛步入人生新階段。（圖／翻攝chilinwang、10yuan.0424 IG）

記者林明瑋／台北報導

奧運金牌羽球國手王齊麟求婚成功，他在IG秀出一張充滿意境的黑白照，畫面是他牽著女友陳詩媛（十元）的手，而她的手上戴著美麗鑽戒，宣布喜訊。鑽戒來自法國珠寶品牌CHAUMET的Bee My Love系列，鑽石約0.5克拉（50分），很適合日常佩戴。這款戒指若鑽石重量50分，約30萬元起，但價格依鑽石的等級不同而有差異。

▲王齊麟在社群po出陳詩媛戴上鑽戒的照片，宣布求婚成功。（圖／翻攝chilinwang IG）



今年4月王齊麟與「樂天女孩」陳詩媛大方公開戀情，他188公分，足足比153公分的她高了35公分，有了最萌身高差，連求婚po文都以此為哏，王齊麟寫著「我跪下跟她一樣高」，陳詩媛則同步發文「他跪下跟我一樣高」，相當可愛。

王齊麟選擇的求婚鑽戒為CHAUMET的Bee My Love系列，取自「Be My Love」的諧音，偷偷藏著滿滿愛意，蜂巢是設計中的重要元素，鑽戒的戒環便是一個個小巧的六角形蜂巢相依，50分的主鑽為明亮式切割鑽石，兩旁戒環上還有共6顆總重約0.09克拉的鑽石襯托，更加耀眼。

▲CHAUMET Bee My Love系列鑽戒，主鑽50分約300,000元起，價格依等級而異。

名人們選擇的求婚戒各有喜好，劉冠廷去年（2023年）以Cartier Solitaire 1895系列約1克拉的鑽戒套牢孫可芳，林哲熹則以BVLGARI（寶格麗）約1克拉的Bridal系列Roma Amor鑽戒，求婚經紀人老婆Cindy，此外，TIFFANY & Co.的Tiffany Setting六爪鑽戒堪稱最著名且不出錯的求婚戒、HARRY WINSTON的HW Logo訂婚戒，招牌在於戒台一側是字母H，另一側是W，是品牌名的縮寫，同時代表了Husband（丈夫）與Wife（妻子）。