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賽琳娜被「鴿子蛋」套牢樂不可支　狂秀約4000萬5克拉巨鑽戒

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▲▼賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲賽琳娜在野餐時開心看著求婚大鑽戒。（圖／翻攝selenagomez IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）才剛勇敢自白多年來她飽受紅斑性狼瘡及衍生疾病所苦，無法生育，對此感到悲傷也逐漸接受事實，旋即迎來喜訊，交往1年多的音樂人男友班尼布蘭柯（Benny Blanco）向她求婚，獻上目測約5克拉的「鴿子蛋」鑽戒套牢她，讓她樂不可支狂曬鑽戒，姊妹淘泰勒絲（Taylor Swift）直接向她報名要當「花童」。

▲▼賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲音樂人男友班尼布蘭柯向賽琳娜求婚成功。（圖／翻攝selenagomez IG）

賽琳娜去年12月公開和班尼布蘭柯的戀情，交往1年後決定邁向人生下一個階段，她發文曬巨鑽求婚戒，寫下「forever begins now」，搭配她坐在草地上看著鑽戒、摀著嘴笑秀鑽戒，以及未婚夫摟著她親吻的甜蜜照，幸福之情溢於言表，好萊塢一線明星如珍妮佛安妮斯頓、葛妮絲派特洛全都留言向她道賀。

▲▼賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲賽琳娜狂曬求婚鑽戒，藏不住開心的笑容。（圖／翻攝selenagomez IG）

現在賽琳娜走到哪都將求婚鑽戒戴牢牢，她不時對著巨鑽笑，也大方在鏡頭前放閃，目測此款馬眼型切割鑽戒約5克拉，若顏色、淨度都是頂級，估價逾4000萬元。

▲▼賽琳娜 。（圖／翻攝IG）

▲賽琳娜的馬眼形求婚鑽戒目測約5克拉，頂尖等級要價逾4000萬元。（圖／翻攝selenagomez IG）

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關鍵字：

賽琳娜, 訂婚鑽戒

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