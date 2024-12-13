天梭熱賣冠軍錶添迷你尺寸　手腕纖細女性有萬元夯錶可戴了

▲天梭迷你PRX腕錶25mm白色珍珠母貝面盤款，10,500元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大錶流行多年，但近來小尺寸錶款似乎有回歸之勢力，天梭表（Tissot）年末壓軸驚喜便是為熱賣的PRX系列增添新成員，一口氣推出5種款式的錶徑25mm迷你石英錶，包括精鋼錶殼搭配不同顏色面盤以及PRX系列首次亮相的全玫瑰金PVD處理鍊帶錶，滿足手腕纖細的亞洲女性。





▲天梭迷你PRX石英腕錶25mm玫瑰金PVD與鑲鑽時標款，16,000元。

天梭表於1978年發表PRX腕錶，並於2019年重新復刻PRX系列，復古外型一炮而紅，上市5年以來年年蟬聯品牌銷售冠軍，目前已有錶徑42mm、40mm以及35mm等眾多款式，2024年終再加碼推出迷你版本25mm石英錶，陣容更為完整，酒桶錐形錶殼搭配完美貼合手腕一體式快拆鍊帶，穿搭更自由。





▲CITIZEN光動能女錶EM0801-85N藍蝶貝面盤點綴蝴蝶圖案，9,600元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN於聖誕節主打的「Beginning Blue希望之藍」限定款腕錶中，唯一的光動能女錶EM0801-85N也相當秀氣，深邃的藍蝶貝錶盤點綴蝴蝶圖案，展現夢幻效果，搭配極簡三針設計，以及簡約手鍊式錶帶，不受服裝風格或場合限制皆百搭。

