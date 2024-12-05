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三明治面盤放閃透出夜光　沛納海發揚光大

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▲▼三明治面盤 。（圖／公關照）

▲沛納海Radiomir Annual Calendar PAM01364三明治面盤顯示月、日以及以義大利文顯示的複雜機制名稱Calendario Annuale。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

錶界赫赫有名的「三明治面盤」，指的是其構造由上下兩片面盤構成，下層挖出凹槽填入夜光塗料，上層的時標或功能盤標記則以鏤空處理，疊在一起後底部的夜光塗料透出來，像極了三明治而得名。最早由Stern Frères面盤廠在1935年推出三明治面盤，並獲得專利編號CH18212，浪琴也有類似設計，但多數人第一個聯想到的品牌仍是沛納海（Panerai），因為成功將三明治面盤發揚光大，至今仍是錶迷熱門之選。

▲▼三明治面盤 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Dieci Giorni GMT ceramica PAM01483綠色太陽放射紋三明治式面盤，塗覆白色SuperLumiNova® 夜光塗層。

沛納海最初在1935年發表Radiomir 腕錶的原型後，設計上經過無數次不斷的演進，三明治面盤歷經多次的改良，為的就是讓填入其中的發光物質的亮度發揮到極致，至今為兩塊金屬片重疊構成的版本，包括Radiomir Annual Calendar PAM01364腕錶、塗覆白色SuperLumiNova® 夜光塗層的Luminor Dieci Giorni GMT ceramica PAM01483腕錶都是代表作。

▲▼三明治面盤 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬300系列青銅金錶採用三明治面盤設計，449,000元。（圖／歐米茄提供）

歐米茄（OMEGA）經典海馬300腕錶也有三明治面盤設計，9K青銅金製的錶殼與錶圈款式，配備覆以Super-LumiNova超螢光塗層的嵌入式時標和鏤空數字的青銅三明治面盤，搭上覆以經典Super-LumiNova超螢光塗層潛水刻度的棕色陶瓷錶圈，以及棕色皮革錶帶，流露復古韻味，透明錶背可欣賞歐米茄8912同軸擒縱大師天文台認證機芯。
 

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關鍵字：

三明治面盤, Panerai, 沛納海, OMEGA, 歐米茄

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