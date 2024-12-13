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卡蒂B「土豪炫富」無極限　千萬愛馬仕、AP錶、Tiffany珠寶戴好戴滿

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▲▼卡蒂B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B不僅穿搭性感，精品行頭也很驚人，必備愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝iamcardib IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國饒舌天后卡蒂B（Cardi B）行事風格直率豪邁，反映在她的日常穿搭上同樣前衛大膽，不僅熱愛性感裝扮，也愛秀昂貴精品行頭，予人「土豪炫富」感受，但她樂此不疲，在色彩權威機構公布2025年代表色為摩卡慕斯（Mocha Mousse）後，立刻穿上摩卡色低胸裝，搭配總值上千萬元的Tiffany珠寶、AP（Audemars Piguet，愛彼表）、愛馬仕（HERMÈS）鱷魚皮柏金包，相當貴氣。

▲▼卡蒂B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B疊戴Tiffany Hardwear系列項鍊、手鍊與AP錶，相當貴氣。（圖／翻攝iamcardib IG）

愛馬仕包是卡蒂B的日常標準配備，任何一款都是百萬起跳的珍稀款式，這回搭配摩卡色爆乳裝是棕色鱷魚皮柏金包，再配上Tiffany以個性鍊結設計著稱的Hardwear系列耳環、鑲鑽項鍊與手鍊，全身金光閃閃，多數粉絲已看得很習慣，認為「什麼東西在她身上都很合理」。

▲▼卡蒂B 。（圖／翻攝IG）

▲卡蒂B秀AP全球限量102只的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪「Tamara Ralph」限量腕錶，約6,960,000元。（圖／翻攝iamcardib IG）

因此全球限量102只的AP名錶在卡蒂B手上也不奇怪，她戴著AP與高級訂製服設計師Tamara Ralph合作推出的Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪「Tamara Ralph」限量腕錶，從鑲嵌美鑽的飛行陀飛輪向外延伸出5個層次，分別呈現棕色、古銅色、金色等漸變色調，她同時疊戴Tiffany Hardwear系列鑲鑽手鍊與珍珠手鍊，展現招牌的高調穿搭。
 

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關鍵字：

卡蒂B, AP, Audemars Piguet, Tiffany, Hermes, 愛馬仕, 柏金包

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