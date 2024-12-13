妮可基嫚與小鮮肉談禁忌之戀　穿浪漫花卉裝宣傳迷死人

▲妮可基嫚穿Balenciaga粉色花卉禮服搭配歐米茄古董錶出席《Babygirl》洛杉磯首映會。（圖／翻攝nicolekidman IG）

記者陳雅韻／台北報導

奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）今年憑藉情色驚悚片《Babygirl》，在威尼斯影展獲頒最佳女演員，被看好有機會再次角逐明年奧斯卡影后寶座，近日她出席《Babygirl》洛杉磯首映會，選穿Balenciaga粉色花卉禮服，搭配歐米茄（OMEGA）古董鑽錶，巧搭兩個她所代言的品牌，盡顯天后氣場。





▲妮可基嫚的粉色花卉禮服襯托出好氣色。（圖／翻攝nicolekidman IG）

妮可基嫚在電影《Babygirl》演出已婚的大公司CEO，與男星哈里斯迪金森飾演的年輕實習生，展開一段危險不倫之戀，在戲中與小鮮肉大談禁忌之戀，戲外57歲的她也是魅力十足、保養得宜，曾登上時尚雜誌大秀肌肉，駕馭起任何風格服裝都毫不費力。





▲妮可基嫚戴的歐米茄裝飾藝術風格古董鑽錶。（圖／翻攝omega IG）

此次妮可基嫚出席《Babygirl》洛杉磯首映會，穿上風格浪漫的Balenciaga禮服，設計靈感源自品牌1964年春夏系列一件晚宴大衣，妮可基嫚所穿的禮服綴滿粉色花瓣與綠色葉片，腰部繫上黑色蝴蝶結，女人味十足，而手腕上則戴歐米茄Art Deco裝飾藝術風格的古董錶，把握每一次為代言品牌宣傳的機會。





▲57歲的妮可基嫚狀態極佳。（圖／翻攝nicolekidman IG）