李俊昊伯爵全球唯一的千萬耳環當胸針　流露貴公子氣息帥爆

▲伯爵全球形象大使李俊昊穿戴伯爵頂級珠寶及腕錶作品出席於首爾舉辦的150周年晚宴。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士珠寶暨腕錶名家伯爵（PIAGET）今年歡慶150周年，慶祝活動Essence of Extraleganza頂級珠寶展於南韓首爾華克山莊壓軸登場，全球形象大使李俊昊身穿黑色正裝出席晚宴，搭配綠色系的珠寶與珠寶錶相當出色，特別是外套上所別的胸針其實是全球唯一的Essence of Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石耳環，不少男星都會將伯爵耳環轉換成胸針佩戴，展現珠寶的靈活穿搭性。





▲李俊昊將伯爵Essence of Extraleganza 18K白金祖母綠鑽石耳環作為胸針佩戴，11,100,000元。

當晚李俊昊除了有一對身價上千萬元的伯爵祖母綠鑽石耳環吸睛，手腕上全球限量8只的Altiplano系列18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪腕錶也很有看頭，不僅錶圈鑲嵌祖母綠，面盤長方形交錯的孔雀石、美鑽與宮廷式雕刻也展現獨特的幾何美感，有趣的是偏心式時、分顯示恰好與陀飛輪裝置形成幸運數字「8」字，為李俊昊的紳士穿搭增添亮點。

▲李俊昊佩戴伯爵Altiplano系列18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪腕錶， 13,700,000元。



李俊昊無論公開場合或私下穿搭都少不了伯爵珠寶與腕錶裝飾，他同時也是南韓化妝品牌the SAEM的代言人，日前為品牌宣傳時，身穿巴黎精品品牌Berluti 2025春夏系列的轉色1 Jour皮衣外套流露貴公子氣息，此要價287,000元的皮衣以Patina古法染色技法製作，展現絕佳質感。





▲李俊昊穿Berluti 2025春夏系列的轉色1 Jour 皮衣外套，287,000元。（圖／翻攝le2jh IG）





▲李俊昊是南韓化妝品牌the SAEM代言人。（圖／翻攝le2jh IG）