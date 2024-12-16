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朴信惠與媽媽笑起來一模一樣　母女都是愛馬仕擁護者

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▲▼ 朴信惠 。（圖／翻攝IG）

▲朴信惠（左二）帶媽媽（左三）一同觀賞芭蕾舞劇並與舞者合影，媽媽拎著愛馬仕Garden Party包。（圖／翻攝ssinz7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星朴信惠近日熱衷參與藝文活動，繼日前現身好姊妹李聖經主演的音樂劇《阿拉丁》後，又帶著媽媽一起欣賞芭蕾舞劇《胡桃鉗》，並與芭蕾舞者一起在後台合影，母女倆笑容燦爛，笑起來一模一樣，讓粉絲盛讚「母女都好漂亮」，有趣的是兩人品味也相似，都是愛馬仕（HERMÈS）擁護者。

朴信惠媽媽欣賞芭蕾舞劇當天，身穿黑色洋裝搭配皮草短外套，手上拎著愛馬仕日常萬用包首選Garden Party包，顯得雍容華貴。愛馬仕Garden Party包設計簡潔、風格優雅，最大特色是可透過巧妙的馬鞍釘釦輕鬆開啟，並隨著包中物品調整輪廓線條，她所拎的包款為帆布拼接皮革款式，風格更為休閒，重量也會比全皮革款更輕巧。

▲▼ 朴信惠 。（圖／翻攝IG）

▲朴信惠日前（中）背愛馬仕Kelly Elan包觀賞李聖經（右）的音樂劇《阿拉丁》表演。（圖／翻攝ssinz7 IG）

不僅媽媽是愛馬仕粉絲，朴信惠也是愛好者，日前觀賞李聖經主演的音樂劇《阿拉丁》時，背著愛馬仕於2023年推出的Kelly Elan包，是Kelly凱莉包系列第一款腋下包，有別於經典款的類正方梯形，Kelly Elan呈現細長輪廓，其肩帶還可拆下，轉變為晚宴手拿包，去年推出時定價約30萬元，目前市場上身價已翻倍。

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關鍵字：

朴信惠, 愛馬仕, Hermes

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