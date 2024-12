《小精靈》遊戲躍上CASIO　聯名錶勾童年回憶、價格好親民

▲CASIO慶祝PAC-MAN將於2025年迎來45周年,攜手推出聯名系列(左起)A168WEPC錶2,300元,F-91WPC錶1,700元,ABL-100WEPC錶3,700元,CA-53WPC錶1,900元。(圖/CASIO提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

1980年代紅透半邊天的電玩遊戲PAC-MAN《小精靈》,將於2025年迎來45周年,CASIO搶先慶祝,雙方聯名推出4款錶,分別將分別將4個小精靈BLINKY、INKY、CLYDE及PINKY融入面盤設計,或重現迷宮場景,趣味設計讓人瞬間回到童年,且每一款錶價格親民,從1,700元至3,700元不等。





▲CASIO將PAC-MAN和4個小精靈BLINKY、INKY、CLYDE及PINKY融入 A168WEPC腕錶的面盤設計,2,300元。

CASIO與PAC-MAN聯名款中的A168WEPC和F-91WPC腕錶,採用鮮豔的霓虹燈色調,面盤裝飾PAC-MAN與4個小精靈,若啟動A168WEPCLCD背光照明,還會出現PAC-MAN吃豆子時發出的擬聲「WAKA WAKA」字樣;另兩款ABL-100WEPC與CA-53WPC則以遊戲場景為設計主題,面盤再現經典遊戲畫面,前者特別以黑色為主色調呼應單色遊戲螢幕的懷舊風格,而CA-53WPC則設計成黃色錶圈,象徵街頭的遊戲機台。4款聯名錶的錶背均鐫刻PAC-MAN角色與logo,並搭配專屬包裝,極具收藏價值。

▲CASIO A168WEPC錶的背光照明呈現PAC-MAN吃豆子時發出的擬聲「WAKA WAKA」字樣。





▲CASIO於ABL-100WEPC腕錶面盤再現PAC-MAN經典遊戲畫面,各角色穿梭於迷宮之中,3,700元。

除了經典電玩遊戲引起共鳴,陪伴大家長大的卡通角色史努比也很受歡迎,Swatch今年人氣王即是聯名歐米茄(OMEGA)Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款「FULL MOON」史努比錶以及黑色版的NEW MOON史努比腕錶,兩款未限量錶皆有史努比躺在月亮上睡覺的圖案,差異是月相遮罩方向不同,因此紫外光照射下才會顯現的漫畫中經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」字樣走向也不一樣,不少錶迷白色與黑色兩款都收藏。





▲Swatch黑色版Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE的 NEW MOON 腕錶,9,900元。(圖/Swatch提供,以下同)





▲紫外光照射下,Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE NEW MOON腕錶呈現史努比經典台詞。