《小精靈》遊戲躍上CASIO　聯名錶勾童年回憶、價格好親民

▲CASIO慶祝PAC-MAN將於2025年迎來45周年，攜手推出聯名系列（左起）A168WEPC錶2,300元，F-91WPC錶1,700元，ABL-100WEPC錶3,700元，CA-53WPC錶1,900元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1980年代紅透半邊天的電玩遊戲PAC-MAN《小精靈》，將於2025年迎來45周年，CASIO搶先慶祝，雙方聯名推出4款錶，分別將分別將4個小精靈BLINKY、INKY、CLYDE及PINKY融入面盤設計，或重現迷宮場景，趣味設計讓人瞬間回到童年，且每一款錶價格親民，從1,700元至3,700元不等。





▲CASIO將PAC-MAN和4個小精靈BLINKY、INKY、CLYDE及PINKY融入 A168WEPC腕錶的面盤設計，2,300元。

CASIO與PAC-MAN聯名款中的A168WEPC和F-91WPC腕錶，採用鮮豔的霓虹燈色調，面盤裝飾PAC-MAN與4個小精靈，若啟動A168WEPCLCD背光照明，還會出現PAC-MAN吃豆子時發出的擬聲「WAKA WAKA」字樣；另兩款ABL-100WEPC與CA-53WPC則以遊戲場景為設計主題，面盤再現經典遊戲畫面，前者特別以黑色為主色調呼應單色遊戲螢幕的懷舊風格，而CA-53WPC則設計成黃色錶圈，象徵街頭的遊戲機台。4款聯名錶的錶背均鐫刻PAC-MAN角色與logo，並搭配專屬包裝，極具收藏價值。

▲CASIO A168WEPC錶的背光照明呈現PAC-MAN吃豆子時發出的擬聲「WAKA WAKA」字樣。





▲CASIO於ABL-100WEPC腕錶面盤再現PAC-MAN經典遊戲畫面，各角色穿梭於迷宮之中，3,700元。

除了經典電玩遊戲引起共鳴，陪伴大家長大的卡通角色史努比也很受歡迎，Swatch今年人氣王即是聯名歐米茄（OMEGA）Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE白色款「FULL MOON」史努比錶以及黑色版的NEW MOON史努比腕錶，兩款未限量錶皆有史努比躺在月亮上睡覺的圖案，差異是月相遮罩方向不同，因此紫外光照射下才會顯現的漫畫中經典台詞「I CAN’T SLEEP WITHOUT A NIGHT LIGHT」字樣走向也不一樣，不少錶迷白色與黑色兩款都收藏。





▲Swatch黑色版Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE的 NEW MOON 腕錶，9,900元。（圖／Swatch提供，以下同）





▲紫外光照射下，Swatch Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE NEW MOON腕錶呈現史努比經典台詞。