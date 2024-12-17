六月送李易LV帽配暖心卡片　吐金句「精品，治腰痛」

▲李易與六月剛為長子Star舉辦10歲慶生派對。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

記者陳雅韻／台北報導

李易與六月自2011年結婚以來，多次傳出婚變，今年8月更傳出已進入分居狀態，但都遭兩人否認，近日夫妻倆以行動破除謠言，開心為長子Star舉辦10歲慶生派對，六月更用心為老公準備聖誕佳節禮物，買下上萬元的LV（Louis Vuitton，路易威登）毛線帽送他，並配上字字句句都充滿愛意的手寫卡片，讓李易開心表示雖然腰痛，但很開心收到禮物，六月吐金句回應說：「精品，治腰痛，接下來你知道該怎麼治我的病了吧！」





▲李易曬出六月手寫卡片。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

六月為李易挑選的佳節禮物是LV百搭的毛線帽，設計簡約低調，僅帽緣有LV字樣裝飾，她特別手寫卡片感謝老公的愛護，大讚他是孩子的好爸爸，也是最棒的老公，因為凡事都會先想到家人，最後寫下「Love you 4ever」（永遠愛你），李易特別公開這張卡片，閃瞎粉絲。





▲六月買上萬元的黑色LV毛帽送給老公李易。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）

有趣的是禮物到的正是時候，因為李易正為腰痛所苦，收到LV毛線帽自然開心，六月搞笑回應「精品，治腰痛」，而她的確收藏不少精品，連女兒Shinny都練就好眼力，專挑她貴的東西戴，日前Shinny就戴著毛茸茸的香奈兒（CHANEL）耳罩，讓六月忍不住寫下「女兒賊天天偷媽媽的東西」，也體認到「吾家有女初長成」了。





▲Shinny搶戴媽媽的香奈兒耳罩。（圖／翻攝june_tsai1976 IG）