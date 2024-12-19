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泰勒絲500億身家珠寶自己買　De Beers鑽石耳環絕配低胸戰袍

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▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲美式足球酋長隊四分衛馬霍莫斯的妻子布蘭妮（右）po出與泰勒絲派對同歡的照片。（圖／翻攝brittanylynne IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行樂泰勒絲（Taylor Swift）8日結束她的「時代巡演」（Eras Tour）橫跨五大洲、21國共149場演出，吸引1010萬人次欣賞，為她賺進大把鈔票，身家推估已超過510億元，加上她與美式足球球星男友凱爾斯戀情甜蜜，事業與感情兩得意。13日她迎來35歲生日，與親友同歡的慶祝派對一場接一場，小黑洋裝是她當派對女王的戰袍，套上要價約14萬元的Balmain繞頸式低胸禮服，性感又俏皮。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲（左二）穿Balmain約14萬元低胸洋裝搭配De Beers鑽石耳環。（圖／翻攝brittanylynne IG）

泰勒絲35歲生日派對在紐約舉辦，她雖然未在官方IG分享慶生照，但參與慶生會的朋友如美式足球酋長隊四分衛馬霍莫斯的妻子布蘭妮（Brittany Mahomes）已忍不住po文，只見泰勒絲開心與姊妹淘頭靠頭合影，她所穿的Balmain黑洋裝也很吸睛，心形領設計盡顯她傲人的事業線，洋裝中央則點綴閃亮珠飾增添華麗感。

▲▼泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲De Beers Arpeggia 18K白金單行鑽石耳環，1,075,000元。（圖／De Beers提供）

當晚泰勒絲搭配的長耳環為鑽石品牌De Beers之作，有趣的是今年一月她出席金球獎頒獎典禮，也戴同一副鑲嵌4.71克拉美鑽的Arpeggia 18K白金單行鑽石耳環亮相，可見此1,075,000元的耳環是她個人收藏，果然是身價不凡的富婆。
 

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關鍵字：

泰勒絲, De Beers, Balmain

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