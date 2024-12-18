孫芸芸公司倉庫變秀場露纖腰　亮500萬勞力士閃爆

▲孫芸芸在公司倉庫拍照，一樣時尚吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸每回擺拍總會贏得許多讚美，今天場景移到公司倉庫，一樣變身她的秀場，大冷天她只穿露腰又露背的白色小可愛，搭配高端銀飾品牌Chrome Hearts牛仔褲，再戴上香奈兒（CHANEL）黑帽，簡單卻很吸睛，讓楊祐寧老婆Melinda大讚她穿這樣在倉庫工作太辣了。





▲孫芸芸頭戴香奈兒帽，穿白色小可愛搭Chrome Hearts丹寧褲，手腕上是亮眼的勞力士鑽錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

身為時尚達人，孫芸芸不追求過於花俏的服裝，基本的黑、灰、白與大地色系是她裝扮最常出現的色調，且她擅長藉由服裝展現身材優勢，且近來她勤於健身，穿短版上衣配牛仔褲，大方露出迷人纖腰與美背。





▲孫芸芸的纖腰迷人。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸另一穿搭重點還有閃亮亮的勞力士（Rolex）Oyster Perpetual Day-Date 36鑽錶，面盤與錶圈鑲滿璀璨美鑽，除了12時星期與3時位置的日期窗外，其他10個時標均由彩虹漸變色藍寶石裝飾，搭配的三格拱形的元首型（President）錶帶中央排同樣鑲嵌鑽石，相當耀眼，2年前價格約425萬元，目前在二手平台價格已上看550萬元了。







▲孫芸芸戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36鑽錶，鍊帶中央也鑲嵌美鑽。（圖／翻攝勞力士官網）