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NewJeans鬧翻老東家精品合作照接　Danielle成歐米茄之友

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▲▼NewJeans 。（圖／公關照）

▲NewJeans成員Danielle成為歐米茄最新的品牌好友，佩戴超霸38毫米鑽錶588,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團NewJeans與經紀公司ADOR鬧翻自行宣布解約，還大動作在instagram、Threads成立社群新帳號「jeansforfree」，不過老東家堅持合約照舊，持續在NewJeans原本的官方帳號發她們為各品牌或雜誌拍攝美照，互槓意味濃厚。在此尷尬時期，瑞士名錶歐米茄（OMEGA）今（17日）宣布NewJeans澳洲與南韓混血成員Danielle成為最新的「品牌好友」，不過與妮可基嫚、韓韶禧、劉詩詩的「品牌大使」頭銜仍有一段差距。

▲▼NewJeans 。（圖／公關照）

▲Danielle佩戴歐米茄星座系列28毫米腕錶，351,000元。

NewJeans在新設的官方IG帳號並未發布Danielle成為歐米茄品牌好友的喜訊，倒是老東家ADOR高調分享，並寫下她是「OMEGA‘s Newest Global Ambassador」（歐米茄最新全球大使），但在歐米茄IG官方限時動態稱她是「OMEGA Friend」（歐米茄之友），其中的落差令人玩味，不少網友也對NewJeans與經紀公司鬧翻後如何履行精品合約感到好奇。

▲▼NewJeans 。（圖／公關照）

▲Danielle同時是CELINE全球品牌大使。（圖／CELINE提供）

因為光是Danielle身上的精品合約，除了剛簽下的歐米茄品牌之友頭銜，她還是法國品牌CELINE全球品牌大使，今年秋季還與其他4位團員Minji、Hanni、Haerin和Hyein為Calvin Klein拍攝廣告，5位成員都是時尚圈寵兒，究竟未來如何化解與經紀公司ADOR的紛爭，整個產業都很關注。

▲▼NewJeans 。（圖／公關照）

▲NewJeans全員到齊拍攝Calvin Klein全新秋季形象廣告。（圖／Calvin Klein提供）

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關鍵字：

NewJeans, Danielle, 歐米茄, OMEGA, CELINE

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