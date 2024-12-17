「大馬最美千金」遊南極禮服造型美翻　保暖不藏私、品牌全公開

▲陳雪鈴為郵輪上的正式晚餐換上亮眼的綠色禮服。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被封為「大馬最美千金」的陳雪鈴，剛結束與父母、好友同行的南極郵輪之旅，她已迫不及待與網友分享在天寒地凍的南極保養與穿搭心法，她呵護肌膚的方法無他，就是使用自創品牌LUMI Beauty的商品，而服裝則建議採多層次穿搭，正式晚餐時她還換上綠色亮片晚禮服在冰山前留影，張張都像時尚大片。





▲陳雪鈴的內搭衣與白色外套都出自National Geographic Apparel。（圖／翻攝chrystan_x IG）

一般旅行社18天的南極郵輪之旅，約90萬元起跳，行程內容包括欣賞冰山壯麗景致、近距離觀察企鵝、體驗皮划艇等精彩活動，陳雪鈴此次奢華行全部體驗過，她表示南極天氣難以預測，採洋蔥式穿搭法最保險，她的內搭衣多出自韓國企業The Nature Holdings與迪士尼合作授權推出的潮流生活品牌National Geographic Apparel國家地理服飾，搭配同品牌的白色羽絨衣保暖。





▲身穿Dior Oblique圖騰外套、頭戴香奈兒耳罩的陳雪鈴，遊南極不忘補充自創品牌保健食品。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴南極行另一件黑白千鳥格紋的羽絨外套，則出自法國精品滑雪服品牌Perfect Moment，英國凱特王妃也是此品牌的擁護者，而大外套下她還穿著Dior Oblique圖騰外套，並緊緊戴著香奈兒毛茸茸的耳罩。除了衣物要夠暖和，她也特別提醒在極地要戴上墨鏡避免雪盲、勤擦防曬防品防止曬傷，才能開心享受大自然的奇景。





▲陳雪鈴剛結束南極之旅分享多層次穿搭技巧，千鳥紋外套出自法國精品滑雪服品牌Perfect Moment。（圖／翻攝chrystan_x IG）