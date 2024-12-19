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RICHARD MILLE藍寶石水晶錶殼大膽鑲鑽　淡紫色首發　

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▲▼ RM,CHANEL 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶系列推出新色淡紫色藍寶石款式。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勇於突破、創新設計著稱的RICHARD MILLE於2024年末獻驚喜，為RM 07-02自動上鍊藍寶石腕錶添4款傑作，包括首度登場的新色淡紫色藍寶石錶款，以及於硬度僅次於鑽石的藍寶石錶殼鑲嵌鑽石，配上鑲有呼應錶殼色調寶石的面盤，風格時髦，且每款錶數量稀少各限量7只，勢必又將成為藏家收藏焦點。

▲▼ RM,CHANEL 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-02綠色藍寶石自動上鍊錶。

藍寶石水晶是世上最堅硬的材質之一，比陶瓷與貴金屬都輕盈許多，且透明的效果能彰顯複雜機芯之美，成為近幾年高端品牌愛用的材質。RICHARD MILLE堪稱彩色藍寶石材質的領航者，早在2015年就大膽設計以整塊彩色藍寶石水晶打造錶殼，而RM 07-02自動上鍊藍寶石腕錶最新力作迎來新色淡紫色藍寶石，展現甜美又有些神秘的風格。

▲▼ RM,CHANEL 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-02藍寶石自動上鍊腕錶綠色藍寶石鑲鑽錶殼款。

另外3款RM 07-02自動上鍊藍寶石腕錶新作，則有2款綠色藍寶石水晶錶殼與1款粉紅藍寶石錶殼款式，RICHARD MILLE於粉紅藍寶石水晶錶與其中一款綠色藍寶石水晶錶殼鑲鑽，此高難度工藝首先需使用雷射進行精確到微米級別的鑽孔，緊接著嵌入手工拋光的金質鑲爪，再鑲嵌一顆顆美鑽。而從錶殼任一角度，都能欣賞品牌自製CRMA5品牌自製鏤空自動上鍊機芯，美學與工藝兼具。

▲▼ RM,CHANEL 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 07-02粉紅藍寶石錶殼鑲鑽的自動上鍊錶。

香奈兒（CHANEL）也耗時5年開發出粉紅藍寶石水晶，運用在X光透視概念的J12 X-Ray粉紅腕錶，從錶殼到錶鍊均由粉紅藍寶石水晶並結合18K Beige米色金打造，達到完美的視覺穿透性效果，搭載的Caliber 3.1機芯也呼應透視主題，採用藍寶石水晶製作機芯3個主要零件：底板、計時錶橋及齒輪橋，搭配如蕾絲花紋的齒輪，整枚機芯宛若懸浮在半空中，時標與錶圈均鑲嵌長階梯形切割粉紅藍寶石更為華麗，限量12只。

▲▼ RM,CHANEL 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴香奈兒限量12只的J12 X-Ray粉紅腕錶 。（圖／香奈兒提供，以下同）

▲▼ RM,CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒限量12只的J12 X-Ray粉紅腕錶的錶殼與鍊帶以粉紅藍寶石水晶搭配 18K Beige米色金打造而成。

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關鍵字：

RICHARD MILLE, CHANEL, 香奈兒

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