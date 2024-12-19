沛納海陶瓷錶黑得有質感　配三明治面盤秀兩地時間

▲沛納海Luminor系列陶瓷兩地時間腕錶，589,000 元。（圖／沛納海提供）

記者陳雅韻／台北報導

冬季穿搭少不了經典黑色，沛納海（Panerai）帥氣黑錶又一發，推出全黑陶瓷設計的Luminor GMT Power Reserve Ceramica腕錶，錶徑44毫米錶殼與鍊帶均採用比精鋼硬度高5倍的黑色陶瓷製成，具耐高溫、防刮及抗腐蝕等特性而深受錶迷歡迎，再配上霧黑色的招牌三明治面盤，純色外觀黑得有質感。





▲沛納海Luminor系列陶瓷兩地時間腕錶的時標及指針皆塗覆灰色Super-LumiNova® X1夜光塗料，第二時區指針則塗覆藍色夜光塗料做區隔。

沛納海Luminor GMT Power Reserve Ceramica腕錶，時標與指針均塗覆灰色Super-LumiNova® X1 夜光塗料，第二時區指針則塗覆藍色 Super-LumiNova® X1 夜光塗料，在暗處一目了然，3時位置設有日期窗，對應的9時方向為小秒顯示，而5時方向的3日動力儲存顯示呈現「ORE」字樣，代表義大利文「小時」之意，搭載P.9012 自動上鍊機芯，防水100米 。





▲Blancpain五十噚深潛器黑陶瓷腕錶，685,000元。（圖／Blancpain提供）

Blancpain也為赫赫有名的五十噚系列潛水錶增添黑陶瓷款式，包括飛返計時碼錶和2款三針日期腕錶，新款錶殼以黑陶瓷打造，各有搭配歷經3年研發的黑陶瓷錶帶、航海帆布帶或NATO錶帶等3款選擇，當中三針日期錶備有藍色或綠色漸變陽光放射紋面盤，搭配正裝或休閒服飾都完美。

