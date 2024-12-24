林俊傑LV造型祝粉絲聖誕快樂　286萬「錶王」新作搶鏡

▲林俊傑穿LV外套拎LV包在聖誕樹前留影，祝福粉絲聖誕快樂，。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王林俊傑今（24日）分享他在聖誕樹前的留影，祝福粉絲聖誕節快樂，他依然維持一貫潮男穿搭，身上的丹寧外套與手提包都出自法國精品LV（Louis Vuitton，路易威登），他還不經意露出腕錶的一角，是「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）年末最新力作、要價2,862,000元的Cubitus型號 5822P-001鉑金錶。





▲林俊傑秀出剛入手的PP方形新款Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶。（圖／翻攝jjlin IG）

LV服裝搭PP錶，儼然是一線紅星們的「標配」，BLACKPINK泰籍成員Lisa近期出鏡率最高的外套就是約20萬元的LV男裝系列棒球外套與PP近200萬元的型號7130G世界時間自動上鍊鑽錶。林俊傑也是此兩大品牌的擁護者，日常服裝少不了LV的時髦設計。





▲PP Cubitus系列型號5822P-001鉑金大日曆星期月相錶款，2,862,000元。（圖／品牌提供）

而PP時隔25年後首發的全新系列Cubitus方形錶，也讓林俊傑一見傾心，買下具備瞬跳大日曆、星期和月相顯示等複雜功能的Cubitus 5822P-001鉑金錶，內載品牌全新的240 PS CIJ LU自動上鍊機芯，特色之一是雙位數字大日曆視窗在換日時能以18毫秒的速度瞬間換日，目前已有6項設計申請專利中。