「大美不言」特展3個月吸43萬人次　明年1月移師嘉義故宮

▲「大美不言」典藏精粹特展將移師嘉義故宮展出。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館（Paris’ Musée des Arts Décoratifs）與法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）共同呈獻的「大美不言」典藏精粹特展，自9月26日於台北開展至今，已吸引超過43萬人次欣賞，台北場將展至29日，明年1月23日至4月20日移師至嘉義故宮展出，讓南臺灣民眾能近距離欣賞橫跨古今時空和東西地域的藝術珍品。





▲梵克雅寶1952年ZIP項鍊可轉換為手鍊。

「大美不言」典藏精粹特展，集結故宮、巴黎裝飾藝術博物館與梵克雅寶三方約260件瑰麗作品，分別以「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」五大主題呈現，移師嘉義的展覽也將同樣透過建築師田根剛（ATTA - 田根剛建築設計事務所）打造的沉浸式、繽紛詩意展場設計，引領參觀者體驗文化交流的感動，不過故宮與巴黎裝飾藝術博物館的展品將有微幅調整，梵克雅寶仍將展示Zip項鍊等典藏系列主要創作。

▲故宮珍藏的日本20世紀初期的黑地彩蝶紋外套（羽織）將於嘉義故宮展示。





▲故宮珍藏的清朝紫檀木繩紋盒也在展出之列。





▲巴黎裝飾藝術博物館借展的保羅伊里比1913年作品《花卉研究》（Flowers Study）。

Tiffany & Co.近日也在南台灣有新動作，位於新光三越台南新天地專門店經過改裝後盛大開幕，融入許多藝術品裝飾，迎賓的枝狀水晶吊燈選用與紐約市大都會歌劇院相同品牌奧地利知名水晶燈具設計師Hans Harald Rath作品，主視覺牆面有象徵鑽石光芒的水晶棱鏡藝術裝飾，而展示高級珠寶系列的沙龍區牆面，點綴最具標誌性的石上鳥，其身形由捷克燈飾品牌LASVIT 利用波西米亞傳統玻璃水晶工藝打造，佇立於義大利國寶級品牌Venini採藝術吹製技法製成的藍色玻璃之上，相當吸睛。

▲Tiffany & Co.新光三越台南新天地專門店，牆面裝飾身形由捷克燈飾品牌LASVIT打造、佇立於由義大利品牌Venini藍色玻璃之上的石上鳥。





▲Tiffany全新上市的Knot 18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指。