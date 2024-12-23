貝克漢千萬元勞力士是隱藏版　VIP專屬紅寶石錶炫目

▲貝克漢（左二）與DJ卡利（中）在邁阿密新餐廳聚餐，貝克漢戴勞力士隱藏版的紅寶石款Cosmograph Daytona腕錶。（圖／翻攝djkhaled IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）日前與美國饒舌歌手DJ卡利（DJ Khaled）到邁阿密新餐廳聚餐，代言帝舵表（Tudor）多年的貝克漢，難得沒戴著帝舵新錶宣傳，反而戴上同集團的「兄弟牌」勞力士（Rolex），而且是品牌「隱藏版」的紅寶石版本Cosmograph Daytona腕錶，據悉是專為VIP打造的版本，數量不超過20只。

貝克漢所戴的勞力士Cosmograph Daytona腕錶，是品牌2023年推出的隱藏版白金錶，型號為126599TRU，特色是黑色面盤鑲嵌11個紅寶石時標，錶圈也鑲滿紅寶石，錶耳則鑲嵌美鑽，最初問世時報價約44萬美金（約1438萬元），由於「出身」神秘且數量極少，若在二手市場釋出恐怕不止這個價格。

▲DJ卡利佩戴AP皇家橡樹系列藍色陶瓷打造的萬年曆腕錶。（圖／翻攝djkhaled IG）

與貝克漢一同聚餐的DJ卡利的名錶收藏規模也令人咋舌，當晚他戴著AP（Audemars Piguet，愛彼）第一款全藍色陶瓷打造的Royal Oak皇家橡樹萬年曆錶，純粹又鮮明的色彩讓人一眼看見，而他愛屋及烏，曾買勞力士送年僅3歲的兒子，不過小娃兒不懂名錶，看幾眼然後應付老爸拍拍照就跑走了。

