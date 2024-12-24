朴信惠露香肩紫禮服美出新高度　搭香奈兒山茶花珠寶優雅大氣

▲金宰永（左）與朴信惠於SBS演技大賞拿下最佳情侶獎，她佩戴香奈兒山茶花珠寶吸睛。（圖／翻攝ssinz7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星朴信惠近來相當活躍，除了熱衷藝文活動，自己的演藝事業也經營得有聲有色，日前出席「2024 SBS演技大賞」，她拿下導演票選獎，眼眶泛淚感謝同為演員的老公崔泰俊支持，她也與搭檔演出《來自地獄的法官》的男星金宰永獲得最佳情侶獎，笑得合不攏嘴，而當天她的造型也大受好評，一襲紫色露肩禮服，完美展現女神氣勢。





▲朴信惠（中）穿Elie Saab紫色露肩禮服，優雅大氣。（圖／翻攝ssinz7 IG）

紫色通常予人較難駕馭的印象，但朴信惠選穿黎巴嫩設計師Elie Saab 2024秋冬系列深紫色禮服，成為完美的時尚範本，即使是心型領設計，朴信惠不特意強調「事業線」，僅露香肩吸睛，兩邊袖口以立體花朵裝飾增添女人味，她還巧搭香奈兒（CHANEL）山茶花造型珠寶，相當高明。

▲朴信惠佩戴的香奈兒Bouton de Camélia鑽石頸鍊，1,612,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）





▲朴信惠同時搭配香奈兒Bouton de Camélia鑽石耳環，1,199,000元。（圖／翻攝香奈兒官網）

朴信惠所戴的香奈兒山茶花珠寶為Bouton de Camélia鑽石頸鍊、耳環與戒指，款款都是日常與正式場合都好搭配的設計，特別是鑲嵌48顆總重約1.98克拉鑽石與1顆約0.25克拉主鑽的短頸鍊，可微調長度，穿搭更具靈活性。當天朴信惠優雅大氣的造型贏得許多讚賞，加上風光領獎，讓她藏不住笑意，開心比出勝利手勢。





▲朴信惠（右）在頒獎典禮開心比出勝利手勢。（圖／翻攝ssinz7 IG）