錶迷超想要的CASIO戒指錶來了　抽籤時間點曝光

▲CASIO歡慶手錶50周年推出戒指錶CRW-001，4,200元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

許多錶迷引頸企盼的CASIO戒指錶終於來了！不過數量有限，採抽籤制購買，此熱門戒指錶CRW-001是為慶祝品牌深耕腕錶產業半世紀而生，設計靈感源自樫尾製作所（CASIO計算機株式會的前身）所開發的指環煙斗，當年問世大獲成功，為品牌賺進後續開發革命性計算機的關鍵資金，新款戒指錶將標準腕錶模型縮小約10倍，一切都變迷你了，但操作如常，以按鈕調整功能，戒指錶在整點或預設時間會發出微弱的光芒。





▲CASIO CRW-001戒指錶將標準手錶模型縮小約10倍。

CASIO戒指錶CRW-001外觀忠實呈現CASIO錶的經典輪廓，連錶帶上的凹凸細節也精準還原，採用特殊的玻璃黏合技術確保緊閉密封效果以達防水效果，而功能也相當實用，具精確到秒數的時間顯示、日曆、雙時區與碼錶等功能，「麻雀雖小但五臟俱全」，讓錶迷一面倒讚可愛，且品牌貼心照顧到不同戒圍的粉絲，戒指錶內徑為20毫米，附贈兩款尺寸能調整的墊片，適用於內徑19毫米和18毫米的指環。





▲CASIO CRW-001戒指錶的操作功能如常，以按鈕調整功能。

此深受矚目的戒指錶於CASIO官方商城與概念店販售，其中官方商城採用抽選方式進行販售，每個CASIO ID僅限於官網登記一次抽籤，登記時間為25日中午12時至26日23時59分，27日中午12時公布中籤名單，而實體通路於28日正式開賣。





▲CASIO CRW-001戒指錶在整點或預設時間會發出微光。

美國流行錶品牌FOSSIL也有豐富的戒指錶設計，款款風格摩登，金色系的設計既是閃亮首飾也兼具顯示時間的實用功能；引領時尚潮流的BLACKPINK成員Jennie，於10月發行單曲《Mantra》MV中，則選戴義大利品牌DIESEL黃色戒指錶入鏡，是存在感強烈的重要配件。





▲美國流行錶品牌Fossil推出時髦戒指錶。（圖／翻攝Fossil官網）