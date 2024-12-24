fb ig video ETtoday search mobile

錶迷超想要的CASIO戒指錶來了　抽籤時間點曝光

>

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO歡慶手錶50周年推出戒指錶CRW-001，4,200元。（圖／CASIO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

許多錶迷引頸企盼的CASIO戒指錶終於來了！不過數量有限，採抽籤制購買，此熱門戒指錶CRW-001是為慶祝品牌深耕腕錶產業半世紀而生，設計靈感源自樫尾製作所（CASIO計算機株式會的前身）所開發的指環煙斗，當年問世大獲成功，為品牌賺進後續開發革命性計算機的關鍵資金，新款戒指錶將標準腕錶模型縮小約10倍，一切都變迷你了，但操作如常，以按鈕調整功能，戒指錶在整點或預設時間會發出微弱的光芒。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO CRW-001戒指錶將標準手錶模型縮小約10倍。

CASIO戒指錶CRW-001外觀忠實呈現CASIO錶的經典輪廓，連錶帶上的凹凸細節也精準還原，採用特殊的玻璃黏合技術確保緊閉密封效果以達防水效果，而功能也相當實用，具精確到秒數的時間顯示、日曆、雙時區與碼錶等功能，「麻雀雖小但五臟俱全」，讓錶迷一面倒讚可愛，且品牌貼心照顧到不同戒圍的粉絲，戒指錶內徑為20毫米，附贈兩款尺寸能調整的墊片，適用於內徑19毫米和18毫米的指環。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO CRW-001戒指錶的操作功能如常，以按鈕調整功能。

此深受矚目的戒指錶於CASIO官方商城與概念店販售，其中官方商城採用抽選方式進行販售，每個CASIO ID僅限於官網登記一次抽籤，登記時間為25日中午12時至26日23時59分，27日中午12時公布中籤名單，而實體通路於28日正式開賣。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲CASIO CRW-001戒指錶在整點或預設時間會發出微光。

美國流行錶品牌FOSSIL也有豐富的戒指錶設計，款款風格摩登，金色系的設計既是閃亮首飾也兼具顯示時間的實用功能；引領時尚潮流的BLACKPINK成員Jennie，於10月發行單曲《Mantra》MV中，則選戴義大利品牌DIESEL黃色戒指錶入鏡，是存在感強烈的重要配件。

▲▼CASIO 。（圖／公關照）

▲美國流行錶品牌Fossil推出時髦戒指錶。（圖／翻攝Fossil官網）

►《小精靈》遊戲躍上CASIO　聯名錶勾童年回憶、價格好親民

►《黑白大廚》冠軍變身型男主廚　露一手CASIO黑金錶

關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, Swatch

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「大美不言」特展3個月吸43萬人次　明年1月移師嘉義故宮

「大美不言」特展3個月吸43萬人次　明年1月移師嘉義故宮

貝克漢千萬元勞力士是隱藏版　VIP專屬紅寶石錶炫目

貝克漢千萬元勞力士是隱藏版　VIP專屬紅寶石錶炫目

朴信惠露香肩紫禮服美出新高度　搭香奈兒山茶花珠寶優雅大氣

朴信惠露香肩紫禮服美出新高度　搭香奈兒山茶花珠寶優雅大氣

Lisa穿20萬LV外套、千元雪人帽取暖　200萬「錶王」當最閃配件 水瓶才第二！曖昧到一半喜歡搞失蹤「星座Top 5」 Lisa穿20萬LV外套、千元雪人帽取暖　200萬「錶王」當最閃配件 越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油 貝克漢千萬元勞力士是隱藏版　VIP專屬紅寶石錶炫目 朴信惠露香肩紫禮服美出新高度　搭香奈兒山茶花珠寶優雅大氣 先看到兔子還是烏龜？測試你多數感性還理性

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面