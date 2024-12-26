凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

▲英國王儲威廉與凱特王妃一家五口以藍綠色系穿搭出席聖誕彌撒。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室成員在國王查理三世和王后卡蜜拉的帶領下，昨（25日）前往鄉村別墅桑德林漢姆的教堂出席聖誕彌撒，人氣最旺的還是王儲威廉與凱特王妃一家五口，時尚指標人物凱特王妃穿著曾曝光過的Alexander McQueen綠色大衣，巧妙搭配藍綠色系的方格花紋圍巾亮相，3個孩子也呼應她的穿著，女兒夏綠蒂公主穿著藍綠格子的大衣，兒子喬治與路易王子則繫上同色系的領帶，完美示範高質感親子裝。





▲凱特王妃受到民眾熱烈歡迎。（圖／路透社）

2024年對英國王室而言是多事之秋，凱特王妃與公公查理三世相繼宣布罹癌，已結束預防性化療療程的凱特王妃，逐步恢復公務行程，聖誕節當天維持她的美麗傳統，以充滿節慶氣氛的服裝現身，身穿愛牌Alexander McQueen訂製綠色大衣、Gina Foster蝴蝶結帽，拎王文洋女兒王思涵一手創立的品牌Grace Han招牌的Love Letter包，全都是她一穿再穿、一用再用之物，亮點是搭配藍綠色系格紋圍巾，呼應聖誕佳節氛圍。





▲英國國王查理三世（前排右）和王后卡蜜拉（左）帶領王室成員亮相。（圖／路透社）

凱特王妃的3個孩子也與她的穿搭相呼應，王子們都穿深藍色西裝配藍綠色格紋領帶，夏綠蒂公主則是凱特王妃的迷你版，穿著藍綠格紋大衣、髮上繫著綠色蝴蝶結出席聖誕彌撒，而卡蜜拉王后也以綠色大衣造型亮相，一家人展現好默契。