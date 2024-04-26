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放假快看！「5個方法」幫你徹底放鬆　找回快樂的自己

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▲▼周末快做！「5個方法」幫你徹底放鬆 。（圖／Unsplash）

▲烹飪是轉移注意力的好方法。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

周末倒數計時，忙了一個星期，不少人會利用假日時間來休息和釋放壓力，以下推薦5個方法幫助你在假日能夠徹底放鬆、恢復精力。

▲▼周末快做！「5個方法」幫你徹底放鬆 。（圖／Unsplash）

#大自然走一走

身處在自然環境中可以降低心理壓力和身體疲勞，無論你是在公園散步還是山林遠足，自然美景和新鮮空氣都有助於淨化心靈，找個好天氣邀請朋友和家人一起去走一走，感受大自然的寧靜美麗。

#讀一本好書

周末時間夠多，建議可以挑一本好書來深度閱讀，閱讀不僅可以增長見聞，更是一種很棒的放鬆方式，像是你可以選一本和工作無關的小說，在咖啡廳找一個安靜的角落，享受這難得的獨處時光。

▲▼周末快做！「5個方法」幫你徹底放鬆 。（圖／Unsplash）

#瑜伽或冥想

瑜珈和冥想都能幫助釋放壓力，人們能藉由瑜珈或是冥想來學會呼吸，進一步放鬆身心，提高集中力，規律的瑜珈練習不僅能改善你的身體狀態，還能提高心理的承受能力。

#追劇

有時候最簡單的放鬆方式就是在沙發上看一部喜歡的電影或是電視劇，追劇可以短暫逃避現實壓力，讓自己遠離日常的煩惱與瑣事，選擇一部輕鬆喜劇，享受屬於自己的放鬆時間吧！

#烹飪新的菜式

烹飪能夠幫助減少壓力，假日在廚房中耗個半天，嘗試一下新的食譜，不僅能豐富你的烹飪技巧，還能帶來成就感，在烹飪的過程中需要心無旁鶩，整個過程都得將注意力完全轉移到食物上，幫助你忘卻煩惱。

關鍵字：

放鬆, 假日, 壓力釋放, 精力恢復, 心靈寧靜

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