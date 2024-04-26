「5類食物」讓你吃出平坦小腹　搭配充足睡眠更有用！

▲擁有平坦小腹，身形整個瘦一號。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明不算胖，但肚子上一圈肉，怎麼樣都瘦不下來，是大家心中的痛，其實吃對東西，能讓你營養均衡，同時又能消小腹，5款食物跟著吃就沒錯！

#瘦肉

瘦肉像是雞胸肉或火雞肉，提供身體高質量的蛋白質，同時有助於增加代謝率並減少脂肪堆積。

#青菜

青菜富含纖維質，像是菠菜、羽衣甘藍、芹菜等蔬菜含有豐富的纖維和水分，能更一舉幫助消化並減少腹部膨脹。

▲蘋果是減重時的好朋友。

#水果

例如蘋果、莓類和橙子，含有天然的糖分和纖維，有助於控制食慾並提供給身體健康的營養。

#均衡的碳水化合物

選擇全穀食品，如糙米、燕麥和全麥麵包，有助於穩定血糖水平，減少脂肪儲存。

#健康脂肪

想要消除小腹，更應該攝取好油，像是魚油、堅果和酪梨等食物含有健康的脂肪，有助於減少腹部脂肪和促進身體健康。





▲充足睡眠能幫助新陳代謝。

除了攝取上述食物，記得要配合適量的運動，才能離平坦小腹更進一步，其他像是控制飲食份量，避免過量進食，尤其是晚餐過後；保持正確的坐姿和站姿有助於拉直脊椎，也能減少腹部凸出的感覺；保持充足的睡眠有助於促進新陳代謝和身體的修復，有助於減少腹部脂肪的積累。