fb ig video ETtoday search mobile

9m88穿「內褲頭外露貼腿褲」辣秀馬甲線！合體高爾宣逛LOEWE夜市　

>

▲▼ 9m88辣秀馬甲線合體高爾宣逛LOEWE夜市 。（圖／品牌提供）

▲高爾宣與9m88合體搶先體驗「LOEWE夜市」，兩人都已許久沒逛夜市直呼很興奮。

記者張毓容／台北報導　 圖／記者張毓容攝、品牌提供

西班牙精品品牌LOEWE自4月26日～28日舉辦「Paula’s Ibiza夜市活動」，將台北信義威秀中庭廣場變成充滿藝術氣息的超時髦夜市，25日晚間舉辦開幕活動，特別邀請9m88、高爾宣和Sophy Wong王嘉儀搶先體驗這場奇幻的「夜市趴」。9m88穿著拼接「假內褲頭」的貼短褲與綁帶上衣大秀馬甲線，直呼最想玩「撈人工金魚」攤位，高爾宣則透露許久沒逛夜市，但自己很會玩彈珠台，每次都玩到換許多獎品帶回家，堪稱「彈珠台王者」。

▲▼ 9m88辣秀馬甲線合體高爾宣逛LOEWE夜市 。（圖／品牌提供）

9m88穿上「Paula’s Ibiza系列」新裝登場，以短版綁帶藍色上衣搭配印花圖騰長褲，大秀小蠻腰及迷人馬甲線，再踩上鑲鑽低跟鞋，輕鬆休閒之餘又有俏麗感。她很喜歡今天的造型，認為休閒又不失嬉皮精神，「還有一個假的內褲頭，我覺得非常的時髦」。

▲▼ 9m88辣秀馬甲線合體高爾宣逛LOEWE夜市 。（圖／品牌提供）

搶先體驗LOEWE夜市的9m88大讚很驚艷，覺得很好玩，又不失LOEWE的藝術時髦感，其中以漂浮藝術品取代金魚的「撈金魚」攤位讓她印象最深刻，直呼「我剛還沒過去，很想去試試看！」她也透露自己其實有點久沒逛夜市，因為現在可以直接叫外送，但還是很喜歡逛夜市，尤其每去夜市必吃拔絲地瓜，「不要以為它很無聊，真的很好吃！」

被問到覺得最適合夏天聽的歌，她「不避嫌」地推薦自己新專輯《Sent》裡的〈夏天妳要離開我了〉，更現場清唱一段，慵懶、愜意的氛圍搭配她的好歌喉，猶如夏日晚風吹來，讓人沉醉其中。

▲▼ 9m88辣秀馬甲線合體高爾宣逛LOEWE夜市 。（圖／品牌提供）

▲▼ 9m88辣秀馬甲線合體高爾宣逛LOEWE夜市 。（圖／品牌提供）

同樣穿著「Paula’s Ibiza系列」的高爾宣，以白襯衫搭配熱帶花卉印花短褲和小白鞋現身，展現悠閒度假風，簡單又帥氣。他也透露自己上一次逛夜市已是幾年前，所以來到活動現場覺得很開心，很想好好逛一下。

雖然許久沒去夜市了，但談起夜市美食，他透露自己小時候在木柵長大，很常去景美夜市吃當歸土虱，還有起司馬鈴薯也是他的夜市必吃美食。談起夜市的遊戲攤位，他更自曝自己很會玩彈珠台，笑說每次都玩到大家要走了，他還一堆彈珠，常換很多獎品回家。

▲▼ LOEWE夜市活動 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ LOEWE夜市活動 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

LOEWE每年夏日前都會發表Paula’s Ibiza系列，以自由奔放、音樂、歡愉無憂為文化核心，傳遞出嶄新的傳奇風格。今年更特別以Paula’s Ibiza系列為靈感，將爛漫自由的西班牙小島精神，結合台灣獨特的「夜市文化」和在地藝術，打造出LOEWE在台舉辦的最大規模活動「Paula’s Ibiza夜市活動」，搭配音樂，為初夏開啟歡愉慶典。

▲▼ LOEWE夜市活動 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ LOEWE夜市活動 。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

LOEWE協同JL DESIGN召集了草字頭、Foodie Amber共同構思，將品牌的時尚藝術融入在整個夜市活動、佈景甚至美食中，像是珍珠奶茶、營養三明治、臭豆腐、小籠包等傳統小吃，都以新型態現身，變成「臭豆腐薯條」、「小籠冰包」、看似香腸實為莓果冰的「冰腸」等，不只好吃，還很好看、好拍；又或是撈金魚結合漂浮飾品，結合本季「Paula’s Ibiza系列」元素的美甲服務，到亮片、小珠飾等結合開運點痣概念的「開運貼鑽」等實驗風夜市遊戲，都能看到中西古今的完美融合。整個夜市周圍和入口處也設立了王詩捷、徐暋盛、Melted potato Amamberber、吳睿哲等台灣藝術家特別打造的藝術作品，從裡到外都超好拍，呈現出時髦感滿溢的全新夜市型態。

 ▲LOEWE Paula`s Ibiza。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Paula`s Ibiza。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Paula`s Ibiza。（圖／品牌提供）

除了LOEWE，近期新開店的還有不少品牌，像是GIVENCHY於新光三越台北信義新天地 A9 館開設限時概念店，面積為12坪，以灰色和白色為主的裝潢透現極致簡約的都會氣息，加上精心設計的燈光，為空間賦予深度和層次。限時概念店五臟俱全，包過款式齊備的男女時裝和配飾以及獨家系列，女星蔡詩芸、男星曹佑寧搶先逛店，感受2024春夏系列風情。

▲marimekko任容萱。（圖／品牌提供）

▲marimekko任容萱。（圖／品牌提供）

而Marimekko在台灣轉換代理商後在Sogo復興館開了全新專門店，除了很受歡迎的居家用品，有一半的空間陳列各式服裝，更聚焦於紡織品起家的精神。2024年是經典Unikko罌粟花印花60周年，推出不少限定商品，從服裝到包款、配飾、居家系列都有，Sogo復興館並有獨賣的Imprint系列，以可溯源的斯堪地納維亞皮革製成，打洞的Unikko圖案內斂優雅又很有特色。

►LOEWE台北辦「夜市趴」開放預約手刀搶！呆萌小鳥包可愛翻天

►MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡！　同步引進全球限量系列

 

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

全球僅1%最稀有的INFJ提倡者人格！「5大特質」內心複雜也易受傷

全球僅1%最稀有的INFJ提倡者人格！「5大特質」內心複雜也易受傷

營養師揭「適當餓肚子」更健康！有助減肥，還能降低發炎反應

營養師揭「適當餓肚子」更健康！有助減肥，還能降低發炎反應

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

羅伯派汀森示範DIOR奶茶色穿搭、LV萬能梗犬包超逗　男裝膠囊一次看 懂得掌握「邊界感」的男生9成都很優　從5點行為就能判斷 「星之卡比車輪餅」日超商話題！粉嫩餅皮搭6種超萌表情必買 Jo Malone推出萌寵造型禮盒、蘭蔻玫瑰客製包裝送到心坎裡 2024新錶／伯爵獨一無二項鍊錶搖曳生姿　江詩丹頓變出4種戴法 9m88穿「內褲頭外露貼腿褲」辣秀馬甲線！合體高爾宣逛LOEWE夜市　 康寧SNOOPY保溫杯瓶好療癒　母親節買一送一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面