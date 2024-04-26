9m88穿「內褲頭外露貼腿褲」辣秀馬甲線！合體高爾宣逛LOEWE夜市　

▲高爾宣與9m88合體搶先體驗「LOEWE夜市」，兩人都已許久沒逛夜市直呼很興奮。

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

西班牙精品品牌LOEWE自4月26日～28日舉辦「Paula’s Ibiza夜市活動」，將台北信義威秀中庭廣場變成充滿藝術氣息的超時髦夜市，25日晚間舉辦開幕活動，特別邀請9m88、高爾宣和Sophy Wong王嘉儀搶先體驗這場奇幻的「夜市趴」。9m88穿著拼接「假內褲頭」的貼短褲與綁帶上衣大秀馬甲線，直呼最想玩「撈人工金魚」攤位，高爾宣則透露許久沒逛夜市，但自己很會玩彈珠台，每次都玩到換許多獎品帶回家，堪稱「彈珠台王者」。

9m88穿上「Paula’s Ibiza系列」新裝登場，以短版綁帶藍色上衣搭配印花圖騰長褲，大秀小蠻腰及迷人馬甲線，再踩上鑲鑽低跟鞋，輕鬆休閒之餘又有俏麗感。她很喜歡今天的造型，認為休閒又不失嬉皮精神，「還有一個假的內褲頭，我覺得非常的時髦」。

搶先體驗LOEWE夜市的9m88大讚很驚艷，覺得很好玩，又不失LOEWE的藝術時髦感，其中以漂浮藝術品取代金魚的「撈金魚」攤位讓她印象最深刻，直呼「我剛還沒過去，很想去試試看！」她也透露自己其實有點久沒逛夜市，因為現在可以直接叫外送，但還是很喜歡逛夜市，尤其每去夜市必吃拔絲地瓜，「不要以為它很無聊，真的很好吃！」

被問到覺得最適合夏天聽的歌，她「不避嫌」地推薦自己新專輯《Sent》裡的〈夏天妳要離開我了〉，更現場清唱一段，慵懶、愜意的氛圍搭配她的好歌喉，猶如夏日晚風吹來，讓人沉醉其中。

同樣穿著「Paula’s Ibiza系列」的高爾宣，以白襯衫搭配熱帶花卉印花短褲和小白鞋現身，展現悠閒度假風，簡單又帥氣。他也透露自己上一次逛夜市已是幾年前，所以來到活動現場覺得很開心，很想好好逛一下。

雖然許久沒去夜市了，但談起夜市美食，他透露自己小時候在木柵長大，很常去景美夜市吃當歸土虱，還有起司馬鈴薯也是他的夜市必吃美食。談起夜市的遊戲攤位，他更自曝自己很會玩彈珠台，笑說每次都玩到大家要走了，他還一堆彈珠，常換很多獎品回家。

LOEWE每年夏日前都會發表Paula’s Ibiza系列，以自由奔放、音樂、歡愉無憂為文化核心，傳遞出嶄新的傳奇風格。今年更特別以Paula’s Ibiza系列為靈感，將爛漫自由的西班牙小島精神，結合台灣獨特的「夜市文化」和在地藝術，打造出LOEWE在台舉辦的最大規模活動「Paula’s Ibiza夜市活動」，搭配音樂，為初夏開啟歡愉慶典。

LOEWE協同JL DESIGN召集了草字頭、Foodie Amber共同構思，將品牌的時尚藝術融入在整個夜市活動、佈景甚至美食中，像是珍珠奶茶、營養三明治、臭豆腐、小籠包等傳統小吃，都以新型態現身，變成「臭豆腐薯條」、「小籠冰包」、看似香腸實為莓果冰的「冰腸」等，不只好吃，還很好看、好拍；又或是撈金魚結合漂浮飾品，結合本季「Paula’s Ibiza系列」元素的美甲服務，到亮片、小珠飾等結合開運點痣概念的「開運貼鑽」等實驗風夜市遊戲，都能看到中西古今的完美融合。整個夜市周圍和入口處也設立了王詩捷、徐暋盛、Melted potato Amamberber、吳睿哲等台灣藝術家特別打造的藝術作品，從裡到外都超好拍，呈現出時髦感滿溢的全新夜市型態。

除了LOEWE，近期新開店的還有不少品牌，像是GIVENCHY於新光三越台北信義新天地 A9 館開設限時概念店，面積為12坪，以灰色和白色為主的裝潢透現極致簡約的都會氣息，加上精心設計的燈光，為空間賦予深度和層次。限時概念店五臟俱全，包過款式齊備的男女時裝和配飾以及獨家系列，女星蔡詩芸、男星曹佑寧搶先逛店，感受2024春夏系列風情。

而Marimekko在台灣轉換代理商後在Sogo復興館開了全新專門店，除了很受歡迎的居家用品，有一半的空間陳列各式服裝，更聚焦於紡織品起家的精神。2024年是經典Unikko罌粟花印花60周年，推出不少限定商品，從服裝到包款、配飾、居家系列都有，Sogo復興館並有獨賣的Imprint系列，以可溯源的斯堪地納維亞皮革製成，打洞的Unikko圖案內斂優雅又很有特色。