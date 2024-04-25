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MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡！　同步引進全球限量系列

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▲▼ MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡。（圖／品牌提供）

▲MANGO在台南南紡購物中心打造全台首間「地中海風情」形象店。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供

在台深耕多年、擁有不少忠實粉絲的西班牙流行服飾品牌MANGO，近日在台南南紡購物中心開設全台首間「地中海風情」品牌形象店，將地中海人文風情元素帶入店櫃設計與陳設之中。不僅帶來全新店裝風格，更同步引進質感、價位都更高階的全球限量SELECTION系列，同時開幕期間也祭出雙重優惠好禮，讓你逛得舒適開心之餘，買得更開心。

▲▼ MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡。（圖／品牌提供）

▲▼ MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡。（圖／品牌提供）

MANGO於1984年誕生於地中海沿岸的西班牙巴賽隆納，因著起源地的關聯，將地中海人文風情融入品牌DNA之中，MANGO更從2022年開始，將地中海元素導入全新店櫃設計，打造出全新「地中海風情」形象店。

而台南南紡購物中心全新開幕的店櫃即為全台首間「地中海風情」形象店，佔地約120坪的寬廣空間裡，在地面、天花板誒與格柵等處大量使用木製、水磨石等材質打造，延伸地中海質樸氣息與大地氛圍，搭配手感壁面刷紋、暖掉燈光、拱形通道設計和磨石矮凳、木質更衣空間等，營造出兼具溫暖質感與時尚品味的舒適空間。

▲▼ MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡。（圖／品牌提供）

▲▼ MANGO首間「地中海形象店」進駐台南南紡。（圖／品牌提供）

台南南紡「地中海風情」形象店，店內不僅完整呈現MANGO最新女裝服飾與配件鞋款商品，更引進全球限量的「SELECTION系列」商品。「SELECTION系列」為MANGO以最新設計概念打造，採用高質感面料搭配獨特設計細節與元素，強調質感時尚，此系列在全球僅於部分店面推出，台灣目前僅有臺北東區旗艦店與台南南紡購物中心新店販售。此外，南紡店還有販售「粉色都會系列」，此系列也是南區獨家商品。

為歡慶南紡店開幕，即日起至5/12期間，每周四～每周日更推出最低85折優惠，VIP單筆消費滿額還可享有折扣；另外，消費滿額還可獲得加贈的環保購物袋或愛戀地中海雨傘。

 ▲LOEWE Paula`s Ibiza。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Paula`s Ibiza。（圖／品牌提供）

▲LOEWE Paula`s Ibiza。（圖／品牌提供）

除了MANGO，近期新開店的還有不少品牌，像是GIVENCHY於新光三越台北信義新天地 A9 館開設限時概念店，面積為12坪，以灰色和白色為主的裝潢透現極致簡約的都會氣息，加上精心設計的燈光，為空間賦予深度和層次。限時概念店五臟俱全，包過款式齊備的男女時裝和配飾以及獨家系列，女星蔡詩芸、男星曹佑寧搶先逛店，感受2024春夏系列風情。

▲marimekko任容萱。（圖／品牌提供）

▲marimekko任容萱。（圖／品牌提供）

而Marimekko在台灣轉換代理商後在Sogo復興館開了全新專門店，除了很受歡迎的居家用品，有一半的空間陳列各式服裝，更聚焦於紡織品起家的精神。2024年是經典Unikko罌粟花印花60周年，推出不少限定商品，從服裝到包款、配飾、居家系列都有，Sogo復興館並有獨賣的Imprint系列，以可溯源的斯堪地納維亞皮革製成，打洞的Unikko圖案內斂優雅又很有特色。

關鍵字：

MANGO, 地中海風情, 台南南紡購物中心, SELECTION系列, 限量商品

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