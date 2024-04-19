LOEWE台北辦「夜市趴」開放預約手刀搶！呆萌小鳥包可愛翻天

▲NCT成員泰容演繹LOEWE Paula's Ibiza系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

當LOEWE發表Paula's Ibiza系列，就表示夏天近了、準備享受陽光好好度假了，今年除了各式服裝配件，更令人驚喜的是在台北信義區開了期間限定的「夜市」，用台式派對結合西班牙Ibiza島的狂熱活力，並開放大眾預約登記，可以吃吃喝喝玩遊戲，還能欣賞特色藝術、精彩表演，趕緊揪朋友手刀報名，開啟狂歡模式。



▲LOEWE 鳥兒造型編織包，模樣超可愛，41,000元。

Paula’s Ibiza系列行之有年，從LOEWE與西班牙著名度假小島Ibiza上的時裝店Paula’s合作而來，70年代Paula’s甚至是島上反主流文化運動的代名詞，以自由奔放、音樂、歡愉無憂為核心，傳遞出嶄新的傳奇風格，LOEWE每年一度的夏日特別系列便以此為靈感，結合LOEWE精湛工藝與創意玩心，無論是度假、漫步城市還是參加音樂節，都能找到最適合的設計。

▲LOEWE Puzzle Fold多色條紋編織托特包（左）63,000元、螢光綠條紋編織Puzzle包（右）108,000元。



▲LOEWE Flamenco納帕小羊皮水桶包（左）122,000元、骰子印花束口袋12,000元（右）

手袋少不了夏日必備的編織款，Puzzle和Puzzle Fold托特包以全新的酒椰葉纖維編織打造，Font托特包和棕櫚葉Bucket染上新色彩，Puzzle編織包的鮮明條紋，沿著包款的切割面展現出多變的色彩，設計和圖案別具一格，全新的Flamenco Bucket採用高級納帕羊皮製作，柔軟的觸感讓人一用愛上，熱帶水果、動物等主題，向來是Paula’s Ibiza系列的要角，2024年當然要延續，其中小鳥包運用編織手法，染上粉紅或咖啡色調，呆萌的可愛模樣讓人一眼愛上。

▲NCT泰容換穿多套LOEWE Paula's Ibiza服裝。



▲美國歌手Yebba Smith為LOEWE Paula's Ibiza系列拍攝形象照。



▲LOEWE Paula's Ibiza系列鞋履。



韓國男團NCT成員泰容為LOEWE Paula’s Ibiza拍攝形象照，閃亮的寬褲搭配靴子，手上提著編織包，或是穿著星星圖案的T恤、條紋Polo衫，都充滿獨特風格，系列男裝以寬鬆襯衫和短褲為主打，引人注目的印花和大尺寸條紋上衣搭配寬鬆短褲，輕鬆又有亮點，女裝既前衛又有獨特個性，Paula’s時裝店的經典印花穿梭於連身裙和短褲之間，此外，藝術家Douglas Abraham創作的抽象骰子、玩具熊和星球圖案點綴在服裝、配件上，增添更多趣味和活力。

4月26日至4月28日，LOEWE將在台北信義威秀中庭廣場舉辦Paula’s Ibiza夜市活動，已經開放線上預約，一起去玩吧！

LOEWE Paula’s Ibiza夜市活動

日期：2024年4月26日至4月28日

地點：信義威秀中庭廣場（台北市信義區松壽路18號）

參與方式：

2024年4月18日至25日，透過LOEWE LINE官方帳號連結註冊，以保留4月26日至28日下午4點至晚上10點間參加活動之席位。

報名連結：https://loewe.prod.linebot-tech.com

夏日限定的LOEWE Paula’s Ibiza系列，起源於位於西班牙伊比薩島，近期還有哪些新店或快閃店呢？

GIVENCHY

GIVENCHY於新光三越台北信義新天地 A9 館開設限時概念店，面積為12坪，以灰色和白色為主的裝潢透現極致簡約的都會氣息，加上精心設計的燈光，為空間賦予深度和層次。限時概念店五臟俱全，包過款式齊備的男女時裝和配飾以及獨家系列，女星蔡詩芸、男星曹佑寧搶先逛店，感受2024春夏系列風情。

FENDI

FENDI近期開設全新坎城精品店，將品牌理念與蔚藍海岸的迷人魅力，佔地約154坪，分為兩層樓，裝潢呈現航海風，地板和牆壁採用海洋石灰華大理石，描繪羅馬建築與FENDI的根源，樓上設有VIP室、私人用餐區和沙龍，並有露台可欣賞海濱景色。

店內展示了男士和女士時裝、配件以及鞋履，隨處可見藝術家Olivia Cognet運用當地精湛工藝所製作出的迷人陶瓷器作品，樓梯上有特別設計的牆壁雕塑，特殊展示角落區域則擺放著藍色和綠色的花瓶和圖騰，讓逛店成為享受。

Marimekko

在台灣轉換代理商後在Sogo復興館開了全新專門店，除了很受歡迎的居家用品，有一半的空間陳列各式服裝，更聚焦於紡織品起家的精神。2024年是經典Unikko罌粟花印花60周年，推出不少限定商品，從服裝到包款、配飾、居家系列都有，Sogo復興館並有獨賣的Imprint系列，以可溯源的斯堪地納維亞皮革製成，打洞的Unikko圖案內斂優雅又很有特色。