fb ig video ETtoday search mobile

藍瓶咖啡「京都二號店」風情爆表　開到8月底快去踩點！

> >

▲藍瓶咖啡京都店。（圖／翻攝Blue Bottle Coffee Japan官方粉絲頁、Blue Bottle Coffee官網）

▲藍瓶咖啡京都二號店。（圖／翻攝Blue Bottle Coffee Japan官方粉絲頁、Blue Bottle Coffee官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年初藍瓶咖啡正式進駐京都，選定風雅幽靜的南禪寺區域，從開幕到現在變成熱門景點，許多去京都遊玩的民眾都會到該點打卡，而因應京都的夏季，藍瓶咖啡也在另一處開設2個月的限定快閃店，還推出日本僅2店在販售的限定商品，古風的建築讓遊客體會不一樣的京都藍瓶。

二號快閃店開設的地址，位於中京區百年老店「辻森自行車商會」的一角，比起清幽古意的南禪寺，在辻森自行車商會的店鋪更帶點明治時期的懷舊風格，感覺也更貼近庶民生活的角落，小巧簡單的門面，木頭結合塑膠的裝潢設計，也呈現藍瓶咖啡簡樸卻帶點時髦的特色。

「辻森自行車商會」在明治時代後期創業，是許多人騎車實在中途休息、整裝待發的場所，在休息時來上一杯冰咖啡，感受生活的確幸後再次出發，幸福的意象也相當適合現代咖啡館的概念，讓這間快閃二號店背後象徵的意義更加美好。

▲藍瓶咖啡京都店。（圖／翻攝Blue Bottle Coffee Japan官方粉絲頁、Blue Bottle Coffee官網）

京都的夏日火傘高張，藍瓶咖啡快閃店也僅提供冷飲，包括紐奧良冰咖啡、冷萃咖啡、漂浮冰咖啡，以及現在很流行的檸檬蘇打，此外，販售周邊商品的服務當然也有，包括咖啡豆跟咖啡杯之外，還有限定的「藍瓶咖啡琺瑯徽章」，僅在京都二號店與東京代官山概念店販售，去打卡時也順便收藏吧！

藍瓶咖啡京都二號店地址在中京區東洞院六角上三文字町226-1，從7月初快閃至8／31，營業時間從上午10點到晚上7點，每週三是公休日，可別白跑啊。

▲藍瓶咖啡京都店。（圖／翻攝Blue Bottle Coffee Japan官方粉絲頁、Blue Bottle Coffee官網）

關鍵字：

藍瓶, 藍瓶咖啡, 京都, 二號店
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／「蜂蜜罐」裝上一束花　夏日網美拎上手超浪漫

睡趴咬線器也太可愛！「蠟筆小新專賣店」來台　千項商品萌翻天

Dior絕美玻璃「環保吸管」　紅墨山水畫外包裝質感爆表

炎亞綸時裝周找穿搭靈感　貼腿褲列禁穿名單

風.LUXURY／TUDOR年度關鍵字　潛水錶與黃金鋼最夯

全球限量500台！BT21聯名徠卡膠片相機　3種濾鏡可愛到尖叫

李晶晶愛小包包　香奈兒掛「葛士華」吊飾洩少女心

亮･珠寶／女明星的求婚戒就是不一樣！「黑寡婦」被彩鑽套牢

梁靜茹許願　15年後買1350萬元寶格麗項鍊

盤點8月限量鞋！必收Yeezy 500淡粉情侶款、Levi'sＸNike

ET Fashion

推薦閱讀

誠品「理想的文具」展人氣大爆棚！　特色商品一次看

睡趴咬線器也太可愛！　全台首家「蠟筆小新專賣店」千項商品萌翻天

看起來比同齡少10歲　科學家：用再多保養品不如這樣吃

600元京都住一晚！　老町屋變身膠囊旅館，花小錢體驗和風 戀愛專家揭秘：男人只花59秒決定「要不要追妳」　約會後隔天這個行為決定是否交往 COACH道歉！稱台灣是國家捲入「T恤之亂」　劉雯代言17天火速解約 上衣越素越好、換掉緊身褲　學貝嫂用3樣單品輕鬆制霸夏天　 日本醫生大推「腳底板貼膠布」減肥　2個月瘦10公斤 早上可以賴床啦！5個「快速完妝技巧」　眼妝1分鐘就搞定 Instagram限時動態7大流派：無意義投票、黑屏字超小　想到誰了嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面