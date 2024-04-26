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UNIQLO牛仔寬褲被譽「藏肉神器」　顯瘦顯腿長想直接包色

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記者陳美伶／綜合報導

近期UNIQLO一款直筒牛仔寬褲在小紅書上引發熱烈討論，高腰設計與稍為合身的臀部版型，大腿到褲腳都是寬版褲管，不僅突顯腰臀曲線，更能巧妙遮掩肉肉腿，被網友譽為「藏肉神器」，好穿的程度讓網友等不到降價就直接入手，更直呼是心中的褲王。

▲穿搭 。（圖／翻攝自小紅書、官網）

▲小紅書網友分享UNIQLO這條牛仔褲褲型很好，很難忍住不買。（圖／小紅書@橙子黄）

這款直筒牛仔寬褲褲長為稍長的76cm，身高為160cm以上會是完美落地褲，而小個子女孩也不用擔心，這款可以免費修改褲長，一共推出5種顏色，其中白色、丹寧藍和藏青色是熱門選擇，許多尺寸都售完。

▲穿搭 。（圖／翻攝自小紅書、官網）

▲直筒牛仔寬褲，褲長稍長款（網路商店限定），NT$1,290。（圖／UNIQLO）

入手就立即曬穿搭的網友紛紛分享自己的試穿心得：「真的好穿」、「非常修飾腿型，會讓腿非常瘦直」、「穿起來很顯腿長，喜歡」、「加長款長度很棒，版型也很修飾」。

GU也有一款輕型牛仔寬褲大受好評，這條更是換季必備款，是適合夏天的牛仔褲，日本人氣博主caho也在IG分享連146cm的小個子女生也能駕馭，高腰設計搭配立體褶皺，形成寬大蓬鬆的視覺效果，既休閒又不失女性的優雅，而且超顯瘦，背部鬆緊讓穿脫上更方便，質料薄卻挺、舒適好穿的特點讓買過的人都想包色處理。

 
 
 
 

▲牛仔褲穿搭 。（圖／翻攝自小紅書、官網）

▲輕型牛仔寬褲，NT$790。（圖／GU）

不退流行的牛仔褲是一年四季百搭神器，今年夏天再重回牛仔褲的擁抱吧！加碼推薦更多柔軟輕薄的款式。

▲牛仔褲穿搭 。（圖／翻攝自小紅書、官網）

▲Levis Baggy Dad中腰牛仔寬褲／寬管打摺。（圖／Levis）

▲牛仔褲穿搭 。（圖／翻攝自小紅書、官網）

▲ZARA ZW COLLECTION LOOSE 中腰牛仔褲，NT$1,990。（圖／ZARA）

▲牛仔褲穿搭 。（圖／翻攝自小紅書、官網）

▲寬鬆明線工裝牛仔褲，NT$659。（圖／NET）

► 「西裝褲搭運動鞋」今年春季必穿！加碼5款推薦　最低200元入手

關鍵字：

UNIQLO, GU, 寬褲, ZARA, 穿搭

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