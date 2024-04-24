fb ig video ETtoday search mobile

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

>

▲▼職場 。（圖／翻攝自城中之城微博）

▲面試有技巧。（示意圖／翻攝自城中之城微博）

記者鮑璿安／綜合報導

換工作是每個人職場生涯中都必須經歷的過程，面試時也不免俗被問到一句，「為什麼想離開上個公司？」根據這個問題，外媒《Huffpost》特別請來求職專家分析，你應該回答以下3句話，必定能夠獲得面試官的青睞。

「你為什麼想離開上個公司？」

1. 為了充實更多專業技能

面試官在面試的過程中，其實最想了解的是你的「個人能力」，不過大家很常遺漏掉的是，也要讓對方感受到你是來幫助公司的，所以充實專業技能這個回答，非常能感受到你對學習的誠意與對職位的負責。此外，求職專家Lori Rassas 也補充，可以留意新公司有哪些特殊職位，藉此和上一份工作產生區隔，在面試中適時表達對求職的渴望，讓對方覺得你有做功課而來。

2. 為了將上一份工作所學能完美運用到新工作

要展現自己能勝任新工作，過往的工作經驗也可以完美秀出來，不過若是兩份工作相差甚遠，求職專家建議，可以在面試過程中表達你為了轉換跑道做出了哪些努力，或是積極學習的態度，都是面試中非常關鍵的因素。當然切記，不要流露一副新人什麼都不懂的樣子，就算再怎麼積極肯學，也可能被打槍。

3. 上個工作未來方向與我個人不同

非常多人在聽到「你為什麼想離開上個公司？」就會落入面試官圈套，一個勁拼命將上個工作壞話，雖然有心求職卻有失風度，比起不懂得應答，或許來一句「上個工作和我個人未來方向不同」來得更加巧妙，讓面試官感受到你的價值與現在公司價值觀吻合，更能夠有效錄取工作。

關鍵字：

面試, 求職, 工作, 面試技巧, 回答問題

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球

對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球

吃越多老越快！營養師揭5種「催老食物」　甜食、炸雞都上榜

吃越多老越快！營養師揭5種「催老食物」　甜食、炸雞都上榜

英「鬼靈精」路易王子光腳丫慶6歲　凱特王妃掌鏡撇「照騙門」

英「鬼靈精」路易王子光腳丫慶6歲　凱特王妃掌鏡撇「照騙門」

日網超準心測「選喜歡的文具」　測你是否天生擁有領袖特質 別浪費洗碗機空間　4種想不到的「廚房用品」也能一併清潔 G-SHOCK強悍鋼錶新色登場　藍面經典不敗超百搭 別讓眼周出賣年齡！皮膚科醫師傳授「3大秘訣」延緩老態 皮膚科醫師揭「有效抗老」5大關鍵　吃對食物、保養搭配都重要 30歲後該懂的人生道理　「你越脆弱，敵人越多」 LV小花鍊墜不到10萬入手　天河石款根本氣質小清新

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面