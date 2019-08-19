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「不要覺得自己很可憐」　讓單身者更快樂的5種建議

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▲▼兩性,愛情,單身,分手,女孩,旅行。（圖／翻攝自pixabay）

▲單身也是一種幸福。（圖／PEXELS、unsplash、pixabay，以下同）

編輯／借借

許多人總是為了自己找不到另一半而感嘆，甚至心情鬱悶，其實你大可以不用這麼做，因為單身也有單身的快樂，無論這樣的狀態持續多久，有幾個建議可以讓你「享受」單身生活，現在就能開啟快樂的想法。

有心理學家表示，單身者最難熬的時期，約莫是30歲左右，因為這正是社會定義中普遍成家的平均年紀，很多朋友準備結婚，也對單身者形成壓力，感覺像是多出來的人，本來晚上陪你出來狂歡的人，因為有了伴侶，只能跟你約早午餐，「感覺被降級了」。

▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

其實單身沒有想像中這麼恐怖，而且也沒有這麼「空閒」，試試以下5種建議：

不要覺得單身很可憐
反覆思考自己的單身狀態，等同在一直強調自己「不好過」，且往往會讓你選出不適合的對象、對外的態度更負面思考，說真的沒有人能斬釘截鐵的說「自己會獨身一輩子」，所以停止這種無意義的對內攻擊，因為這會連帶影響你的幸褔認知。

不用等待
有些是為何總要等到另一半出現才去做？你自己可以出國探險旅遊、買自己負擔得起的房子、好好規劃一下家裡的裝潢也是很棒的計畫。

▲▼自卑型單身 。（圖／翻攝Unsplash）

享受隨興
這是單身者最棒的事情之一，你只需對自己的情緒負責，只要一些輕鬆的規劃，就能完成讓自己高興的事，而且它還蘊含更多有趣的可能。

好好寵愛自己
對待自己就像你想對待的另一半，有時買個小禮物給自己，或是準備一束讓人開心的鮮花，跟自己分享這個過程。

▲旅行,出國,出遊。（圖／unsplash）

沒有無意義的比較
「有男女朋友或是已經成家的人，生活真的比你快樂嗎？」老實說實在不一定，任何一種生活都有需要解決的問題，比較哪種會更幸福，只是浪費時間。

▲▼自卑型單身 。（圖／翻攝Unsplash）

評估自我人生
這不是請你擬定「不單身」的策略，而是就現況而言，思考「哪裡可以更好」，包括健康狀況、財務規劃、朋友群、居住空間、增進廚藝、身心健康等，健身跟上課與學習都能讓你非常忙碌，交新朋友也是。

▲▼ 派對,喝酒,聚會,跑趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

關鍵字：

單身, 失戀, 心靈, 成長
fashion.net

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