2019台灣燈會在屏東！10大美食搶先看，快揪團吃一波

最近滑MENU有沒有發現越來越多屏東美食？先來介紹十家給你們，快趁著這次燈會呼朋引伴衝一波了啦！

TOP 1：厚厚一片

廣東路／吸晴打卡美食

簡單的厚片吐司做出吸晴打卡美食！有鹹有甜，流著鮮奶油瀑布的珍珠鮮奶厚片烤到金黃酥脆後撲上滿滿的珍珠，單吃吐司吃得到鬆軟和脆度，搭配珍珠口感更有層次。

▲（圖／美食客R.Mr提供）

TOP 2：小秘密さな MIMI KÖRI ミミ –

民享路／份量多口感豐富

奶油起司醬搭配在上面讓人感到驚喜，一點點的鹹凸顯哈密瓜的鮮甜、中和草莓的酸，還可以一口草莓、一口哈密瓜然後配上濃郁的牛奶冰，真是過癮啊！

▲（圖／美食客Tomoe ともえ提供）

TOP 3：心之和烘焙屋

潮州鎮／有名的濃醇香

隱藏在鄉間的排隊美食！超人氣的乳酪蛋糕以頂級乳酪、法國發酵鮮奶油等製成，無添加麵粉及澱粉，重成本的真材實料，吃起來像冰淇淋細緻的口感，濃醇香！

▲（圖／美食客Julia Yang提供）

TOP 4：鼎昌號

南京路／好吃又好拍

只有屏東店有的限定版海人！茶葉經過烘焙後的重茶香霜淇淋，入苦回甘，下面還有紅豆、甜麥仁、咖啡豆，提升口感；其他還有販售雪花冰、聖代、雕魚燒、養生甜湯、傳統豆花，餐點種類多。

▲（圖／美食客audreyeating提供）

TOP 5：日食糖 224

康定路／豐富美味

獨家使用棕櫚糖的餐廳，結合藝文空間，利用這款手工糖研發出各式不同的料理：早午餐、輕食、義大利麵、南洋鍋物、主廚料理和燉飯，餐點種類多，不管是哪種都讓人吃不膩啊！

▲（圖／美食客levialiu提供）

TOP 6：做夢日の作

民族路／新鮮滿足

用心特選食材，花東好米配上東港直送漁獲超新鮮！不管是海鮮生鮮丼飯還是肉類熟食丼飯，又或是沙拉、握壽司，各個鮮豔有創意，份量有誠意！

▲（圖／美食客月雅提供）

TOP 7：A&T 亞提咖啡

林森路／牛肉無敵

是早午餐也是咖啡館，學生最愛大份量早午餐與主廚蓋飯！蓋飯幾乎是兩碗飯的份量，加上時令食材的選用，價位卻相當平價；另外，特色溫沙拉和手作甜點也很多人推薦！

▲（圖／美食客大紅吃吃- Alice Hung提供）

TOP 8：神山愛玉

霧台鄉／霧台必吃

來霧台必吃的小米手工愛玉！份量給得很大氣，愛玉滿滿一碗，口感Q彈滑溜，酸酸甜甜清涼又退火，加上小米和綠豆，層次更豐富。

▲（圖／美食客Li Can提供）

TOP 9：AMIKA BRUNCH X PICNICKER X 微甜

民享路／室內野餐

鄉村野餐風格早午餐，還有新鮮水果現打的濃郁果昔！貝果很Q、可頌很酥、吐司很軟、薯條很脆，料多份量多卻又不膩口，有飽足感還可以感受野餐風格。

▲（圖／美食客又鮮提供）

TOP 10：咕嘰咕嘰早午餐

民族路／平價高水準

拼盤類必點！附溫沙拉、美式煎蛋、薯條、濃湯、小點心、經典手感麵包，肉類主食份量又大又多，雞腿排外酥脆內多汁，這滿滿一大盤吃飽吃好200元有找呢！

▲（圖／美食客M_SL提供）

圖、文／MENU美食誌

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