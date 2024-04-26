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A醇保養「3大搭配重點」！做對才能有效抗老又不刺激

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▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲想嘗試A醇保養，別忽略3大搭配保養關鍵。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、翻攝IG@goodal_official

近年來，A醇保養越來越火紅，討論度連年上升，作為抗老、細緻肌膚的明星成分之一，不僅相關保養品越出越多，不只保養控，就連不少新手小白都想嘗試看看A醇保養。但使用A醇類護膚品除了要循序漸進地建立肌膚耐受度，還要做好3大保養搭配重點：補水、修護與防曬，幫你在A醇保養期間顧好肌膚穩定度，讓A醇抗老美肌效果更好。

▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

＃補水

建立肌膚耐受度的同時，為肌膚進補水分，增強水合能力幫助度過適應期。

＃修護

A醇會加速肌膚的新陳代謝，因此會有些如脫皮、刺癢等更新反應，為肌膚補充舒緩成分，安撫、降低A醇保養過程中的不適並建立更好的屏障。

＃防曬

使用A醇後，皮膚對紫外線的光敏感性提高，防曬絕不能鬆懈。


【A醇保養新品】

▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲適樂膚 A醇勻亮修護精華，250ml，NT$850。

採用首創煥亮修護四大配方，透過緩釋包覆性A醇進行溫和有效煥膚，協同1%甘草根植萃提亮膚色、改善膚色不均，同時搭配高效三重神經醯胺及2%菸鹼醯胺幫助修護肌膚與舒緩乾燥泛紅，修護煥膚雙效合一，有效斷捨離油痘粉刺、痘痘瑕疵、粗糙顆粒、毛孔粗大、膚色不均等多種問題膚況。

▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲SHISEIDO 怡麗絲爾膠原A醇超導抗皺精華，15g，NT$2,000。

內含高純度A醇，撫紋同時增加肌膚保濕力，添加全新研發複方成分，幫助軟化僵化角質，協助高純度A醇迅速滲透，高濃度膠原蛋白GL，潤澤肌膚超有感。

【可搭配補水、修護及防曬產品】

▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DR. BARBARA STURM 玻尿酸雙效精華，30ml，NT$9,900。

添加高效抗氧馬齒莧的超保濕雙分子玻尿酸精華，含有強大的保濕成分，可作為極乾性、脫水皮膚的超級推進器。運用最小分子結構，層層修護瞬滲肌底，達到真正表層保濕、深層澎潤，同時舒緩因乾燥、緊繃引起的肌膚不適，穩定膚況，使肌膚重返健康。

▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲I Dew care 水波波多重玻尿酸精華，30ml，NT$690。

加入10重玻尿酸、濟州島繡球花萃取與維他命B3三大成分，先提升保濕力與彈性，注入源源不絕的水分，調理肌膚狀態，賦予強大保水力與澎嫩光澤，安撫並穩定膚況，清爽好吸收的水感質地，創造長效保濕續航力。

▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Omorovicza 匈牙利皇后活膚露，100ml，NT$3,500。

結合芳香療癒與防護的機能水，擁有絲綢般的滑順質地，蘊含雪耳、玻尿酸可深度補水，並鞏固含水量，有效抵禦環境中的傷害，讓肌膚如同天天柔嫩、年輕、煥發青春光彩。

▲▼ 換季必備穩膚新品。（圖／品牌提供）

▲DR.WU 瞬適膚舒緩修護保濕乳，250ml，NT$850。

運用 SENSIPHYTE 瞬適膚®屏障修護科技，搭配專利NASHA級玻尿酸、菸鹼醯胺B3、B5與CICA積雪草萃取，透過鎮靜舒緩、保濕潤澤、維穩修護三大功效修護屏障，解決因肌膚屏障受損帶來的乾燥、搔癢、泛紅、脫屑、敏感、粗糙、緊繃、刺感等8大問題，可快速緩解肌膚不適，同時幫助肌膚回復健康，維持膚況穩定。

▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 4D超緊膚山藥膠原精華霜，50g，NT$4,980。

嚴選珍貴明星成分冰川海藻，蘊含超強修護力，加上源自北大西洋的深海膠原蛋白和墨西哥野山藥萃取，能增加肌膚彈性，提升肌膚保護屏障，對抗老化肌膚，深層修護並滋養肌膚，同時強化抗老撫紋，實現緊緻小臉的效果。

▲▼A醇保養3大重點和搭配保養品推薦 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲EVE LOM 全天防護緊緻保濕乳，SPF50/PA++++，50ml，NT$3,100。

有效阻隔外界傷害，捍衛肌膚年輕的關鍵。對抗UVA/UVB的威脅，同時為肌膚築起防護層，保護肌膚免於污染和環境傷害，並添加抗老化成分能幫助對抗都市污染源，避免肌膚暗沉與老化，對於油性肌膚，炎夏時也可直接作為日霜使用。
 

關鍵字：

保養, 護膚, A醇, 搭配, 保濕, 補水, 修護, 防曬

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