康寧SNOOPY保溫杯瓶好療癒　母親節買一送一

記者蔡惠如／綜合報導

隨著氣溫轉熱，心情也隨之改變起來，適逢5月初遇母親節，居家商品也推出療癒新品報到，美國康寧餐具旗下最受歡迎的SNOOPY系列，在去年夏季首度推出露營趣主題，反應不俗，今年再推同系列保溫瓶，以綠色色系搭配可愛的露營插畫，光看就讓人想入手，搭配母親節買一送一優惠，現在出手正是好時機。

▲康寧餐具推SNOOPY新品母親節促銷。（圖／業者提供）

天氣漸熱又是回歸自然隨行的季節，康寧在推SNOOPY系列露營風格杯款，每個插畫都超可愛，搭配經典黑白風格系列，準備在母親節推出買一送一優惠活動，百貨通路獨家優惠，單款原價1,300元至3,360元，享5折特惠價650元至1,680元，且再加送同規格贈品，如SNOOPY復刻黑白鋅動輕瓷不鏽鋼隨行保溫杯500ml原價2,960元，特價1,480元，再加送SNOOPY露營趣鋅動輕瓷不鏽鋼隨行保溫杯500ml。

近年因應環保議題，許多美美隨行杯出爐，讓僅能用紙杯的美麗手搖飲、漸層星冰樂等，透過透明隨行杯顏值重見天日，康寧今年夏天推出「SNAPWARE Tritan跳跳吸管杯」，使用環保無毒TRITAN材質，最高可耐90度高溫，彈跳吸管可收於杯內，可伸縮好拆洗，輕巧透明的杯身，超符合時下流行漸層飲料旋風，一杯在手少女心滿滿。

康寧餐具表示，即起至5／31於百貨通路舉辦母親節主題活動，推出三大優惠包括「三重滿額好禮」、「SNOOPY保溫杯瓶買一送一」，以及餐盤、鍋具、萬用鍋最低4折起。5／5前單筆消費滿1,000元送抽獎劵一張，有機會可獲西堤牛排市價1,470元單人套餐餐劵。

▲膳魔師推出60年代風格新品，韻味十足。（圖／業者提供）

膳魔師今年創立120周年，從骨董瓶中汲取靈感，將1960年代具代表性的歐普藝術菱格紋印花，復刻於三款經典人氣商品上，包括600ml及945ml容量的真空保溫瓶，以及1800ml容量的燜燒提鍋，外觀以質感沉穩的墨綠色調，搭配年代的經典LOGO，俐落的線條設計則有新舊並陳的趣味感，購買限定組還加贈限量品牌手提袋，老派的摩登更具迷人特質。該系列單品售價從2,000元至5,350元不等。