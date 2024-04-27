2024新錶／一按鍵讓香奈兒女士俏皮扭腰　卡地亞時針逆行炫目

▲香奈兒於Watches & Wonders的展館以金針為主視覺，點出年度新作Couture O’Clock系列。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

甫落幕的瑞士日內瓦Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，透露對經濟環境的擔憂，各品牌普遍以「安全牌」應戰。《ET Fashion》以六大主題解析2024趨勢，第二篇講述面盤動態秀，透過一個按把，香奈兒（CHANEL）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）都讓面盤上的圖案動起來了；錶上動態秀不僅於此，卡地亞（Cartier）時針竟然倒著走，積家（Jaeger-LeCoultre）、Roger Dubuis（羅杰杜彼）複雜功能運行起來讓人目眩神迷。

▲香奈兒限量100只的J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 腕錶，啟動按鈕後香奈兒女士人像會擺動，人檯也會上下動，7,794,000元。（圖／香奈兒提供）

香奈兒女士俏皮扭腰

香奈兒於Watches & Wonders錶展的展館，以一根巨大的金針作為主視覺，點出年度主題Couture O’Clock系列的精髓—將康朋街工作坊頂針、裁縫剪刀及別針等裁縫工具化為時計裝飾，最俏皮的設計正是J12 Couture Workshop Automaton Caliber 6 腕錶，搭載全新Caliber 6自製機芯，按下錶殼側邊按鍵，就能讓工作室布景面盤上的香奈兒女士擺頭、扭腰、揮動手上剪刀，旁邊的服裝人檯也會跟著上下動，上演約20秒的動態秀。





▲梵克雅寶Lady Arpels Brise d’Été腕錶以蝴蝶指示小時，啟動7時位置案把蝴蝶會旋轉且花朵搖曳。（圖／梵克雅寶提供）

梵克雅寶夏日微風輕拂

詩意設計永遠令人驚喜的梵克雅寶，獻上結合微型彩繪、plique-à-jour彩繪玻璃琺瑯、champlevé內填及vallonné丘陵琺瑯與珠寶鑲嵌工藝的Lady Arpels Brise d’Eté腕錶，第一眼沒看錯，捨去了分針，以翩翩飛舞的一黃一藍蝴蝶指示小時，並可將兩隻彩蝶視為日夜顯示，而按下錶側按把，彷彿夏日微風輕拂面盤，中央的3朵花輕輕搖擺，雙蝶也立刻繞圈飛舞，畫面迷人極了。





▲卡地亞限量200只的Santos-Dumont Rewind腕錶。（圖／卡地亞提供）

卡地亞上演時針逆行秀

卡地亞鉑金錶殼搭配紅玉髓面盤的Santos-Dumont Rewind腕錶紅得出色，細看羅馬數字竟不是照著傳統排列，而是逆時針排列，代表時針也不是朝順時針方向前進，而是倒著走，歸功於卡地亞230 MC型工作坊精製反向運轉手動上鍊機械機芯，展現幽默的逆行秀，限量200只。





▲Roger Dubuis限量8只的Excalibur Sunrise Double Tourbillon王者系列旭日東方雙陀飛輪腕錶。（圖／Roger Dubuis提供）

Roger Dubuis華麗陀飛輪

Roger Dubuis今年主力放在陀飛輪錶，首度發表中置陀飛輪外，也繼續賦予招牌雙陀飛輪錶華麗新裝，設計限量8只的Excalibur Sunrise Double Tourbillon王者系列旭日東方雙陀飛輪腕錶，以日出景象為靈感，為錶圈與標誌性的星形框架鑲嵌漸變色彩排列寶石，共有石榴石、橙色錳鋁榴、黃色藍寶石展現晨曦色調，配上不斷旋轉的雙陀飛輪，吸睛度百分百。





▲積家DUOMETRE CHRONOGRAPH MOON 雙翼系列計時月相腕錶。（圖／積家提供）

積家飛快計時炫技也炫目

積家於19世紀推出的「savonette」懷錶，成為今年主力Duometre雙翼概念靈感來源，將計時碼錶與天文複雜功能相結合創作Duometre Chronograph Moon雙翼系列計時月相腕錶，搭載全新手動上鍊391型單按把計時機芯，具計時碼錶、月相盈虧、晝夜顯示、雙動力儲存指示和跳秒等功能，最炫目的動態秀是可精準計時至1/6秒，飛快的高速運行炫技。

