fb ig video ETtoday search mobile

錶展直擊／勞力士「水鬼王」金錶霸氣登場　帝舵表也上攻百萬元

>

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲勞力士Deepsea深潛型為品牌首款18K金深海潛水腕錶，以藍色錶面裝飾，1,854,500元。（圖／勞力士提供）

記者陳雅韻／日內瓦報導

近幾年潛水錶大風行，正於瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，不少潛水錶以更高價的貴金屬材質亮相，最具話題性為勞力士（Rolex）「水鬼王」Oyster Perpetual Rolex Deepsea蠔式恒動勞力士深潛型錶，首度以18K金打造，搭配藍色面盤與藍色陶瓷製的壓力環相當搶眼，而排氦閥門一如錶殼底蓋為RLX鈦金屬材質，防水依然深達3,900米，整體深具分量十分霸氣，身價突破185萬元。

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay 58 18K金腕錶搭配啞綠色鋁字圈，1,022,000元。（圖／帝舵表提供）

與勞力士同集團的帝舵表（Tudor）也上攻百萬級，人氣錶款Black Bay 58第一次以18K金製作錶殼與實心鍊帶，錶面與外圈則採用色澤濃郁的「金綠」配色，點綴經典「雪花」指針與18K金材質的立體鐘點標記，格外出色，配透明底蓋秀動力儲存70小時的COSC瑞士天文台認證MT5400型機芯。

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Iced Sea系列零氧腕錶Deep 4810，299,100元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲萬寶龍運用古老刮磨技法製作冰河紋路，於底蓋立體鐫刻深海冰層的色調。

而視白朗峰為精神指標的萬寶龍（Montblanc），今年以白朗峰4,810公尺反向前進，深入4,810公尺海底創作能承受嚴酷水下環境的Iced Sea系列零氧腕錶Deep 4810，零氧設計是指錶殼內部無氧，能克服溫度劇烈變化時可能發生的起霧現象，也讓元件的使用壽命更長，此新錶通過ISO 6425標準，證明是專業潛水運動腕錶，而外觀設計也下足功夫，使用古老工藝「Gratté-Boisé」，創造出靈感源自白朗峰Mer de Glace冰河的冰晶縱橫交錯紋理，並呈現藍色暈染效果呼應深海冰層色調。

▲▼ Oris booth 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Oris展館布置彩球機械裝置。（圖／記者陳雅韻攝）

Oris經典的Aquis潛水錶系列則進行全面改款，第一眼可能難以辨別新一代與過往的差異，但細究可發現整體設計較以往更精緻細膩，例如字型、指針更加修長、日期底色與面盤一致、夜光顯示更強、錶殼微調看起來更為纖薄等嶄新設計，共有錶徑36.5毫米、41.5毫米、43.5豪米3種尺寸可供選擇，當中最大尺寸錶款搭載自製機芯，可快調與快拆錶帶。
 

▲▼ 潛水錶 。（圖／公關照）

▲Oris Aquis Calibre 400日期腕錶，119,800元。（圖／Oris提供）

►錶展直擊／李俊昊伯爵新錶想全打包　泰星Apo送飛吻電暈粉絲

►錶展直擊／勞力士櫥窗擠爆　黑灰雙色字圈GMT錶38萬開搶

關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟, Rolex, 勞力士, Oris, Montblanc, 萬寶龍, 帝舵表, Tudor

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

錶展直擊／足球巨星姆巴佩人氣爆棚　百萬HUBLOT錶伴遊日內瓦

錶展直擊／足球巨星姆巴佩人氣爆棚　百萬HUBLOT錶伴遊日內瓦

錶展直擊／李俊昊伯爵新錶想全打包　泰星Apo送飛吻電暈粉絲

錶展直擊／李俊昊伯爵新錶想全打包　泰星Apo送飛吻電暈粉絲

錶展直擊／井柏然黑裝帥翻日內瓦　萬寶龍加持低調不了

錶展直擊／井柏然黑裝帥翻日內瓦　萬寶龍加持低調不了

錶展直擊／「最賺超模」吉賽兒燦笑秀IWC　江詩丹頓亮富豪時計 錶展直擊／勞力士櫥窗擠爆　黑灰雙色字圈GMT錶38萬開搶 前任一律封鎖！分手最決絕「星座Top 5」　雙魚絕對狠狠折磨你 日麥當勞神級美食「培根馬鈴薯派」登場！流沙內餡濃郁奶香超欠吃 日牌NEIGHBORHOOD在西門町取景！聯名台灣重機改裝品牌必收黑魂安全帽 Zendaya《挑戰者》化身網球甜心！踩Loewe高跟鞋有亮點、運動風禮服辣翻 台灣宜得利宣布300款商品降價　降幅最高30%

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面