錶展直擊／勞力士「水鬼王」金錶霸氣登場　帝舵表也上攻百萬元

▲勞力士Deepsea深潛型為品牌首款18K金深海潛水腕錶，以藍色錶面裝飾，1,854,500元。（圖／勞力士提供）

記者陳雅韻／日內瓦報導

近幾年潛水錶大風行，正於瑞士日內瓦舉辦的Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展，不少潛水錶以更高價的貴金屬材質亮相，最具話題性為勞力士（Rolex）「水鬼王」Oyster Perpetual Rolex Deepsea蠔式恒動勞力士深潛型錶，首度以18K金打造，搭配藍色面盤與藍色陶瓷製的壓力環相當搶眼，而排氦閥門一如錶殼底蓋為RLX鈦金屬材質，防水依然深達3,900米，整體深具分量十分霸氣，身價突破185萬元。





▲帝舵表Black Bay 58 18K金腕錶搭配啞綠色鋁字圈，1,022,000元。（圖／帝舵表提供）

與勞力士同集團的帝舵表（Tudor）也上攻百萬級，人氣錶款Black Bay 58第一次以18K金製作錶殼與實心鍊帶，錶面與外圈則採用色澤濃郁的「金綠」配色，點綴經典「雪花」指針與18K金材質的立體鐘點標記，格外出色，配透明底蓋秀動力儲存70小時的COSC瑞士天文台認證MT5400型機芯。





▲萬寶龍Iced Sea系列零氧腕錶Deep 4810，299,100元。（圖／萬寶龍提供，以下同）





▲萬寶龍運用古老刮磨技法製作冰河紋路，於底蓋立體鐫刻深海冰層的色調。

而視白朗峰為精神指標的萬寶龍（Montblanc），今年以白朗峰4,810公尺反向前進，深入4,810公尺海底創作能承受嚴酷水下環境的Iced Sea系列零氧腕錶Deep 4810，零氧設計是指錶殼內部無氧，能克服溫度劇烈變化時可能發生的起霧現象，也讓元件的使用壽命更長，此新錶通過ISO 6425標準，證明是專業潛水運動腕錶，而外觀設計也下足功夫，使用古老工藝「Gratté-Boisé」，創造出靈感源自白朗峰Mer de Glace冰河的冰晶縱橫交錯紋理，並呈現藍色暈染效果呼應深海冰層色調。

▲Oris展館布置彩球機械裝置。（圖／記者陳雅韻攝）

Oris經典的Aquis潛水錶系列則進行全面改款，第一眼可能難以辨別新一代與過往的差異，但細究可發現整體設計較以往更精緻細膩，例如字型、指針更加修長、日期底色與面盤一致、夜光顯示更強、錶殼微調看起來更為纖薄等嶄新設計，共有錶徑36.5毫米、41.5毫米、43.5豪米3種尺寸可供選擇，當中最大尺寸錶款搭載自製機芯，可快調與快拆錶帶。







▲Oris Aquis Calibre 400日期腕錶，119,800元。（圖／Oris提供）