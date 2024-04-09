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錶展直擊／勞力士櫥窗擠爆　黑灰雙色字圈GMT錶38萬開搶

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▲▼Watches & Wonders錶展 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲日內瓦蕾夢湖橋畔Watches & Wonders錶展旗幟飄揚。（圖／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／日內瓦報導

錶壇年度盛事Watches & Wonders鐘錶與奇蹟展今（9日）起至15日於瑞士日內瓦登場，錶界龍頭勞力士（Rolex）、「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）、卡地亞（Cartier）等54個品牌共襄盛舉，前3天是業內經銷商訂貨、媒體採訪時段，後3天則採售票制對公眾開放，讓錶迷能一睹今年趨勢。人氣最旺當屬勞力士，新錶櫥窗人潮擠爆，揭曉實用的Oyster Perpetual GMT-Master II蠔式鋼2款新作，換上灰黑雙色24小時刻度Cerachrom陶質字圈，定價380,500元起。

▲▼ watches & Wonders 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲2024 Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展9日登場，一開館勞力士立刻聚滿人潮。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ watches & Wonders 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲參觀者擠爆勞力士櫥窗搶拍2024年新作。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual GMT-Master II蠔式鋼款新作配備灰黑雙色24小時刻度Cerachrom陶質字圈，蠔式錶帶款380,500元。（圖／勞力士提供，以下同）

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona珍珠母貝面盤搭配Oysterflex錶帶，2,187,000元。

灰黑雙色24小時刻度Cerachrom陶質字圈最早在2023年亮相，刻度以PVD鍍膜技術鍍上鉑金，運用在Oyster Perpetual GMT-Master II蠔式鋼錶上，一款配備蠔式錶帶，另一款搭紀念型錶帶；而向來搶手的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona推出2款分別為18K白金鍊帶與Oysterflex錶帶華麗版本，搭配天然珍珠母錶面並鑲嵌8顆鑽石及3枚Chromalight夜光鐘點標記，外圈鑲嵌36顆圓形鑽石，為帥氣錶款注入奢華氣息。

▲▼ watches & Wonders 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲PP、香奈兒展館也是參觀者不能錯過的重點品牌。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Rolex,PP 。（圖／公關照）

▲PP編號5330G-001 世界時間腕錶，具全球首創日期顯示與當地時間同步功能，2,480,000元。

「錶王」PP也講求實用至上，但絕對不平凡，主打新一代世界時區錶編號5330G-001，具世界首創專利的日期顯示與當地時間同步，即城市名稱顯示盤於 12時位置所示時區的時間，由中央指針展示，藍灰色面盤中央也是視覺焦點，點綴「碳纖風格」圖案更顯年輕。

▲▼TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Monaco雙追針計時腕錶經典藍款，4,543,000元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer（泰格豪雅）上攻高價錶之林，以方形錶殼著稱的Monaco系列歡慶問世55周年，推出複雜功能的雙追針計時腕錶 賽車紅與經典藍款慶祝，由裡而外都有賣點，錶殼由一半鈦金屬與一半藍寶石水晶材質構成，整只錶超輕量僅有85公克，而內載全新鈦金屬製作的TH81-00追針計時機芯，是品牌與著名機芯廠Vaucher Manufacture Fleurier合作的結晶，可測量兩組時間的雙追針計時比一般計時碼錶複雜許多，且又是歷來最輕巧的自動上鍊計時機芯之一，種種創新因此身價突破454萬元。

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關鍵字：

Watches & Wonders, 鐘錶與奇蹟錶展, Rolex, 勞力士, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, TAG Heuer

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